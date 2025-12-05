Schwimmstar verpasst EM-Finale - Deutscher knackt Junioren-Weltrekord

SID 05.12.2025 • 12:04 Uhr Gute Chancen auf eine Medaille hat hingegen sein Vereinskollege Johannes Liebmann.

Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock hat einen Tag nach seiner Bronzemedaille bei der Kurzbahn-EM in Lublin die Chance auf weiteres Edelmetall vergeben.

Der Magdeburger kam über 800 m Freistil in 7:47,73 Minuten am Freitag nur auf Rang 18 und schied damit im Vorlauf aus. Am Tag zuvor war er über 1500 m noch auf Rang drei geschwommen.

Liebmann glänzt mit Junioren-Weltrekord – Klemet ebenfalls im Finale

Hoffnungen aufs Podium kann sich hingegen Wellbrocks Vereinskollege Johannes Liebmann machen. Der 18-Jährige zog als Vorlaufschnellster mit Junioren-Weltrekordzeit von 7:30,94 Minuten in das Finale am Samstag ein.

Auch Oliver Klemet (Frankfurt), Olympia-Zweiter im Freiwasser, qualifizierte sich mit 7:36,34 Minuten als Sechster.

Wellbrock über dem Rekord – DSV baut Medaillenbilanz aus

Wellbrock, der bei der WM im Sommer viermal Freiwasser-Gold gewonnen hatte, blieb rund 20 Sekunden über seinem deutschen Rekord (7:27,99) aus dem Jahr 2021. Erst am Abend zuvor hatte der 28-Jährige die dritte Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) bei den Titelkämpfen in Lublin geholt.

Neben Wellbrock, der sich kurzfristig für einen Start in Polen entschieden hatte, hatten bereits dessen Magdeburger Klub-Kollegen Isabel Gose (Gold) und Lukas Märtens (Silber) jeweils über 400 m Freistil Edelmetall gewonnen.