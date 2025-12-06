Newsticker
Kurzbahn-EM: Liebmann knackt Junioren-Weltrekord, Medaille fehlt

Liebmann verpasst EM-Medaille

Der 18 Jahre alte Magdeburger verbessert erneut seine Bestzeit, drei Zehntelsekunden fehlen über 800 m Freistil aber zu Bronze.
Schnappt Liebmann Bronze weg: Daniel Wiffen
Schnappt Liebmann Bronze weg: Daniel Wiffen
© IMAGO/SID/Wojciech Szubartowski
SID
Trotz seines dritten Junioren-Weltrekords hat Johannes Liebmann bei der Kurzbahn-EM in Lublin eine Medaille knapp verpasst. Der 18-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale über 800 m Freistil am Samstag nach 7:30,47 Minuten als Vierter an - nur drei Zehntelsekunden hinter dem irischen Olympiasieger Daniel Wiffen auf dem Bronze-Rang.

Gold holte sich der Ungar Zalan Sarkany vor dem Belgier Lucas Henveaux. Der Freiwasser-Olympiazweite Oliver Klemet kam auf Platz sechs. Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock, der über 1500 m Bronze gewonnen hatte, war schon im Vorlauf als 18. gescheitert.

Am Freitagmorgen hatte Liebmann als Vorlaufschnellster bereits den Junioren-Weltrekord auf 7:30,94 Minuten verbessert. Schon über 400 m Freistil hatte er als Vierter zum Auftakt am Dienstag eine neue Bestmarke aufgestellt, eine Medaille aber ebenfalls knapp verpasst.

DSV glänzt mit sieben Medaillen dank Gose und Elendt

Somit stehen für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) vor dem letzten Wettkampftag am Sonntag drei Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen zu Buche. Den EM-Titel in Polen hatten die Olympiadritte Isabel Gose über 400 und 800 m Freistil sowie Weltmeisterin Anna Elendt über 200 m Brust gewonnen.

