Kurzbahn-EM: Liebmann knackt Junioren-Weltrekord, Medaille fehlt

SID 06.12.2025 • 20:01 Uhr Der 18 Jahre alte Magdeburger verbessert erneut seine Bestzeit, drei Zehntelsekunden fehlen über 800 m Freistil aber zu Bronze.

Trotz seines dritten Junioren-Weltrekords hat Johannes Liebmann bei der Kurzbahn-EM in Lublin eine Medaille knapp verpasst. Der 18-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale über 800 m Freistil am Samstag nach 7:30,47 Minuten als Vierter an - nur drei Zehntelsekunden hinter dem irischen Olympiasieger Daniel Wiffen auf dem Bronze-Rang.

Gold holte sich der Ungar Zalan Sarkany vor dem Belgier Lucas Henveaux. Der Freiwasser-Olympiazweite Oliver Klemet kam auf Platz sechs. Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock, der über 1500 m Bronze gewonnen hatte, war schon im Vorlauf als 18. gescheitert.

Am Freitagmorgen hatte Liebmann als Vorlaufschnellster bereits den Junioren-Weltrekord auf 7:30,94 Minuten verbessert. Schon über 400 m Freistil hatte er als Vierter zum Auftakt am Dienstag eine neue Bestmarke aufgestellt, eine Medaille aber ebenfalls knapp verpasst.

DSV glänzt mit sieben Medaillen dank Gose und Elendt