Sporthilfe: Gose ist Sportlerin des Monats

SPORT1 07.01.2026 • 14:13 Uhr Die Schwimmerin setzt sich in der Abstimmung der Sporthilfe hauchdünn gegen die Handballerinnen durch.

Die Schwimmerin Isabel Gose ist zur Sportlerin des Monats Dezember gewählt worden. Die Freistil-Expertin, die sich bei der Kurzbahn-EM in Polen zwei Goldmedaillen und einen Europarekord sicherte, setzte sich um nur 0,34 Prozent (insgesamt 36,05 Prozent) gegen die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen durch.

Wahlberechtigt bei der von der Stiftung Sporthilfe organisierten Auszeichnung sind nur die von dieser geförderte Athletinnen und Athleten.

Gose triumphierte Anfang Dezember in Lublin erst über die 400 Meter Freistil, ehe sie sich auch über die 800 Meter in neuer europäischer Bestzeit den Titel holte. Für die 23-jährige Magdeburgerin ist es bereits die zweite Auszeichnung, bereits im selben Monat des Vorjahres gewann sie die monatliche Abstimmung.

Sportler-Wahl: Handballerinnen knapp geschlagen

Das Nachsehen hatten so Deutschlands Handballerinen trotz der überraschenden Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft (35,71 Prozent): Für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war es die erste Medaille bei dem Großereignis seit 18 Jahren.

Rang drei bei der Wahl sicherte sich die U21-Mannschaft der Hockey-Männer. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Indien gewann das Team seinen bereits achten Titel (28,23 Prozent).

Ergebnis:

1. Isabell Gose/Schwimmen: 36.05 %

2. Frauen-Handballteam/Handball: 35,71 %

3. U21-Hockeyteam/Hockey: 28,23 %

Gewählt werden die Sportler des Monats regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe – unterstützt von SPORT1 und der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Durch die Auszeichnung zur Sportlerin oder zum Sportler des Monats ist ebenfalls eine Einladung zum Ball des Sports der Sporthilfe verbunden, der in diesem Jahr am 21. Februar in der Festhalle Frankfurt stattfindet.

