Schwimmstar Anna Elendt: So rockt sie das EM-Jahr 2026

SID 18.04.2026 • 06:36 Uhr "Dieses Jahr wird für viele eher ein Trainingsjahr", sagt die Weltmeisterin zum Start in die Saison.

Kein Olympia, keine WM: Auch ohne ein ganz großes Highlight blickt Schwimm-Weltmeisterin Anna Elendt voller Vorfreude auf die neue Saison.

„Seit Tokio war es immer Olympia, WM, WM, Olympia. Es war wirklich viel hintereinander. Dieses Jahr wird daher für viele eher ein Trainingsjahr. Ich finde das sehr angenehm“, sagte die 24-Jährige eine Woche vor Beginn der deutschen Meisterschaften in Berlin (23. bis 26. April) in einer Medienrunde.

Höhepunkt des Jahres 2026 werden die Europameisterschaften in Paris (31. Juli bis 16. August). „Die EM ist natürlich super wichtig. Das wäre meine erste Langbahn-EM, da freue ich mich total drauf. Wenn eine Medaille rausspringt, wäre das natürlich super“, sagte Elendt.

Elendt feilt am explosiven Start

Im vergangenen Jahr war Elendt, die auf allen Bruststrecken den deutschen Rekord hält, Weltmeisterin über 100 m Brust geworden. Zudem holte sie im Dezember 200-m-Gold bei der Kurzbahn-EM.