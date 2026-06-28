Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
WM-HIGHLIGHTS
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
HANDBALL
TOUR DE FRANCE
US-SPORT
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Schwimmen>

Nächster Weltrekord in Rom: Walsh unterbietet Douglass

Olympiasiegerin schafft Weltrekord

Gretchen Walsh schwimmt die 50 Meter Freistil in 23,55 Sekunden.
Zweiter Weltrekord für Gretchen Walsh
Zweiter Weltrekord für Gretchen Walsh
© AFP/GETTY IMAGES/SID/ALEX SLITZ
SID
Gretchen Walsh schwimmt die 50 Meter Freistil in 23,55 Sekunden.

Gut 24 Stunden nach Marrit Steenbergen hat auch Gretchen Walsh bei der Settecolli-Trophy in Rom einen Schwimm-Weltrekord aufgestellt.

Die Doppel-Olympiasiegerin von Paris blieb über 50 Meter Freistil in 23,55 Sekunden vier Hundertstel unter der Bestmarke ihrer US-Landsfrau Kate Douglass, die vor neun Tagen bei einem Meeting in Indianapolis 23,59 Sekunden für die Strecke benötigt hatte.

Walsh (23) siegte vor der Schwedin Sarah Sjöström (23,81), deren Weltrekord Douglass zuletzt geknackt hatte.

Steenbergen brach Weltrekord am Samstag

Dritte wurde die Italienerin Sara Curtis (24,09). Walsh hält damit zwei Bestmarken, auch über 100 m Schmetterling war bislang niemand schneller als sie (54,33).

Am Samstag hatte die Niederländerin Steenbergen den fast zehn Jahre alten Weltrekord über 100 m Freistil gebrochen. Die Weltmeisterin löste in 51,68 Sekunden Sjöström (51,71) ab.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite