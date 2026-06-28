Nächster Weltrekord in Rom: Walsh unterbietet Douglass

Gut 24 Stunden nach Marrit Steenbergen hat auch Gretchen Walsh bei der Settecolli-Trophy in Rom einen Schwimm-Weltrekord aufgestellt.
Olympiasiegerin schafft Weltrekord
Gretchen Walsh schwimmt die 50 Meter Freistil in 23,55 Sekunden.
Zweiter Weltrekord für Gretchen Walsh
© AFP/GETTY IMAGES/SID/ALEX SLITZ
Die Doppel-Olympiasiegerin von Paris blieb über 50 Meter Freistil in 23,55 Sekunden vier Hundertstel unter der Bestmarke ihrer US-Landsfrau Kate Douglass, die vor neun Tagen bei einem Meeting in Indianapolis 23,59 Sekunden für die Strecke benötigt hatte.
Walsh (23) siegte vor der Schwedin Sarah Sjöström (23,81), deren Weltrekord Douglass zuletzt geknackt hatte.
Steenbergen brach Weltrekord am Samstag
Dritte wurde die Italienerin Sara Curtis (24,09). Walsh hält damit zwei Bestmarken, auch über 100 m Schmetterling war bislang niemand schneller als sie (54,33).
Am Samstag hatte die Niederländerin Steenbergen den fast zehn Jahre alten Weltrekord über 100 m Freistil gebrochen. Die Weltmeisterin löste in 51,68 Sekunden Sjöström (51,71) ab.