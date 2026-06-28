Nächster Weltrekord in Rom: Walsh unterbietet Douglass

SID 28.06.2026 • 22:09 Uhr Gretchen Walsh schwimmt die 50 Meter Freistil in 23,55 Sekunden.

Gut 24 Stunden nach Marrit Steenbergen hat auch Gretchen Walsh bei der Settecolli-Trophy in Rom einen Schwimm-Weltrekord aufgestellt.

Die Doppel-Olympiasiegerin von Paris blieb über 50 Meter Freistil in 23,55 Sekunden vier Hundertstel unter der Bestmarke ihrer US-Landsfrau Kate Douglass, die vor neun Tagen bei einem Meeting in Indianapolis 23,59 Sekunden für die Strecke benötigt hatte.

Walsh (23) siegte vor der Schwedin Sarah Sjöström (23,81), deren Weltrekord Douglass zuletzt geknackt hatte.

Steenbergen brach Weltrekord am Samstag

Dritte wurde die Italienerin Sara Curtis (24,09). Walsh hält damit zwei Bestmarken, auch über 100 m Schmetterling war bislang niemand schneller als sie (54,33).