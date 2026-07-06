Schwimm-Sensation: McIntosh knackt uralten Weltrekord über 200 m

SID 06.07.2026 • 11:01 Uhr Die dreimalige Olympiasiegerin stellt bei den kanadischen Meisterschaften eine neue Bestzeit über 200m Schmetterling auf.

Die kanadische Schwimmerin Summer McIntosh hat den ältesten bestehenden Frauen-Weltrekord gebrochen. Über 200 m Schmetterling unterbot die dreimalige Olympiasiegerin am Sonntag bei den kanadischen Meisterschaften in Montréal in 2:01,65 Minuten die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2009.

McIntosh knackt Weltrekord

„Das bedeutet mir alles. Danke an alle, die mich angefeuert haben“, schrieb McIntosh (19) nach ihrem Triumph in den Sozialen Netzwerken. Die Kanadierin, die in Paris 2024 im Alter von 17 Jahren dreimal olympisches Gold geholt hatte, toppte den bisherigen Weltrekord von Liu Zige um 16 Hundertstelsekunden.

Die Chinesin war 2009 noch mit einem mittlerweile verbotenen Polyurethan-Anzug angetreten.