Schwimm-Sensation: McIntosh knackt uralten Weltrekord über 200 m

Die kanadische Schwimmerin Summer McIntosh hat den ältesten bestehenden Frauen-Weltrekord gebrochen. Über 200 m Schmetterling unterbot die dreimalige Olympiasiegerin am Sonntag bei den kanadischen Meisterschaften in Montréal in 2:01,65 Minuten die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2009.
Ältester Frauen-Weltrekord geknackt
Die dreimalige Olympiasiegerin stellt bei den kanadischen Meisterschaften eine neue Bestzeit über 200m Schmetterling auf.
Summer McIntosh hat den Weltrekord über 200 m Schmetterling geknackt
© picture alliance/The Canadian Press/SID/Graham Hughes
McIntosh knackt Weltrekord
„Das bedeutet mir alles. Danke an alle, die mich angefeuert haben“, schrieb McIntosh (19) nach ihrem Triumph in den Sozialen Netzwerken. Die Kanadierin, die in Paris 2024 im Alter von 17 Jahren dreimal olympisches Gold geholt hatte, toppte den bisherigen Weltrekord von Liu Zige um 16 Hundertstelsekunden.
Die Chinesin war 2009 noch mit einem mittlerweile verbotenen Polyurethan-Anzug angetreten.
McIntosh, die in Texas zusammen mit dem französischen Schwimmstar Léon Marchand trainiert, hält außerdem die Weltrekorde über 400 m Freistil, 200 m Lagen und 400 m Lagen.