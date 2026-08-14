Nächste Medaille für Isabel Gose bei der Schwimm-EM

SID 14.08.2026 • 20:28 Uhr Silber für Isabel Gose, Bronze für Maya Werner: Die deutschen Schwimmerinnen sacken bei der EM in Paris die nächsten Trophäen ein.

Isabel Gose schwimmt bei der EM in Paris weiter auf der Erfolgswelle. Die Olympiadritte wurde drei Tage nach Silber über die 800 m Freistil am Freitag über die 1500 m in 15:49,31 Minuten ebenfalls Zweite und sicherte sich damit nach zweimal Freiwasser-Gold ihre insgesamt vierte Medaille bei den Titelkämpfen in der französischen Hauptstadt. Wie bereits am Dienstag holte ihre Magdeburger Vereinskollegin Maya Werner dahinter in persönlicher Bestzeit von 15:52,50 Minuten Bronze.

Gose musste sich erneut lediglich ihrer italienischen Konkurrentin Simona Quadarella (15:46,22 Minuten) geschlagen geben, wiederholte aber einen Erfolg von Britta Steffen. Die Doppel-Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin war im Jahr 2012 in Debrecen die bislang letzte deutsche Schwimmerin, die bei einer EM vier Medaillen gewann.

Gose holt Silber, Werner Bronze

Im Sommer 2024 war Gose in Paris im Rugbystadion La Défense über die 1500 m schon zu Olympia-Bronze geschwommen, in Doha wurde sie im gleichen Jahr WM-Dritte, nun gelang ihr auch auf europäischer Ebene der Sprung auf das Podium. Für die deutschen Beckenschwimmer war es die insgesamt siebte Medaille im Becken von Paris.