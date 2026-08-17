EM-Bronze! Märtens peilt nach Paris das Olympia-Gold 2028 an

Olympiasieger Lukas Märtens war nach seiner ersten Einzelmedaille im Becken von Paris „schon stolz“ – richtete den Blick aber gleich nach vorne. „Das ist für viele nur ein Etappenschritt“, erklärte der Magdeburger, der bei der Schwimm-EM nicht an seine gewohnte Leistungsstärke herangekommen war, nachdem er sich zum Abschluss am Sonntagabend über die 400 m Freistil noch Bronze gesichert hatte.
Märtens blickt auf „ganz großes Ziel“
„Es war nur eine EM, das dient auch zum Lernen“, sagte der Weltmeister und Weltrekordler: „Wir haben alle in zwei Jahren ein ganz großes Ziel vor uns.“ Denn bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles soll es für Märtens, wie schon in Paris vor zwei Jahren, nach Möglichkeit wieder ganz nach oben gehen.
Auch Liebmann fokussiert sich auf Olympia
Bei den europäischen Titelkämpfen gewann Märtens in der französischen Hauptstadt Staffel-Silber und -Bronze. Im Einzel schwamm er nach einem siebten Platz über die 200 m auf seiner Paradestrecke in 3:44,57 Minuten auf Rang drei. Märtens zeigte sich dennoch zufrieden. Auch wenn es dieses Mal nicht für Gold gereicht habe, sei er „trotzdem so ehrgeizig, dass ich das natürlich nächstes Mal schaffen will.“
Auch Märtens Trainingspartner Johannes Liebmann hat Olympia schon im Hinterkopf. „Das ist das nächste Ziel“, sagte der Senkrechtstarter in der ARD. Er teile sich die Reise aber auch gerne in kleinere Schritte auf, erklärte der 19-Jährige, der über die 1500 m Freistil in Weltrekord- und über die 800 m in Europarekordzeit EM-Gold geholt hatte. Insgesamt standen für die deutschen Beckenschwimmer am Ende 14 Medaillen zu Buche.