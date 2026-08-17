EM-Bronze! Märtens peilt nach Paris das Olympia-Gold 2028 an

SID 17.08.2026 • 05:25 Uhr Lukas Märtens war nach seiner ersten Einzelmedaille im Becken von Paris „schon stolz“ und richtete den Blick gleich nach vorne. Der Weltmeister und Weltrekordler hat wie sein Teamkollege Johannes Liebmann schon Olympia im Hinterkopf.

Olympiasieger Lukas Märtens war nach seiner ersten Einzelmedaille im Becken von Paris „schon stolz“ – richtete den Blick aber gleich nach vorne. „Das ist für viele nur ein Etappenschritt“, erklärte der Magdeburger, der bei der Schwimm-EM nicht an seine gewohnte Leistungsstärke herangekommen war, nachdem er sich zum Abschluss am Sonntagabend über die 400 m Freistil noch Bronze gesichert hatte.

„Es war nur eine EM, das dient auch zum Lernen“, sagte der Weltmeister und Weltrekordler: „Wir haben alle in zwei Jahren ein ganz großes Ziel vor uns.“ Denn bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles soll es für Märtens, wie schon in Paris vor zwei Jahren, nach Möglichkeit wieder ganz nach oben gehen.

Auch Liebmann fokussiert sich auf Olympia

Bei den europäischen Titelkämpfen gewann Märtens in der französischen Hauptstadt Staffel-Silber und -Bronze. Im Einzel schwamm er nach einem siebten Platz über die 200 m auf seiner Paradestrecke in 3:44,57 Minuten auf Rang drei. Märtens zeigte sich dennoch zufrieden. Auch wenn es dieses Mal nicht für Gold gereicht habe, sei er „trotzdem so ehrgeizig, dass ich das natürlich nächstes Mal schaffen will.“