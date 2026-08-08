Schwimm-EM: Freiwasserstaffel um Wellbrock gewinnt Gold

SID 08.08.2026 • 11:07 Uhr Nächstes Gold für Florian Wellbrock. Der Vierfach-Weltmeister holt seinen dritten EM-Titel in der Seine.

Florian Wellbrock hat die deutsche Mixed-Staffel bei der Schwimm-EM in Paris zu Gold gezogen und seinen dritten Titel im vierten Rennen in der Seine gewonnen. Der Vierfach-Weltmeister, der bereits über zehn und fünf Kilometer triumphiert hatte, schlug am Samstag als Schlussschwimmer des DSV-Quartetts nach 4×1500 m als Erster an. Silber ging in einem engen Dreikampf an Italien vor Ungarn.

„Es ist verrückt, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet“, sagte Wellbrock, der nach einer schwachen Saison mit „heruntergeschraubten“ Erwartungen zur EM gereist war, „drei Titel hier hätte ich mir nicht erträumt. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das so noch mal erleben durfte.“

EM-Neuling Julia Ackermann, Knockout-Sprint-Siegerin Isabel Gose und der Olympiazweite Oliver Klemet, der über zehn Kilometer Bronze geholt hatte, waren vor Wellbrock ins Wasser gesprungen und hatten ihm einen Vorsprung von gut acht Sekunden übergeben. Es ist das vierte Gold und die fünfte Medaille für das deutsche Freiwasserteam. Die Männer um Wellbrock waren lediglich beim Knockout-Sprint am Freitag überraschend leer ausgegangen.

Wellbrock: Vom Debakel zum Dominator

Wellbrock verabschiedet sich damit als Freiwasser-Dominator aus Paris, wo er bei den Olympischen Spielen vor zwei Jahren ein Debakel erlebt und im Becken und in der Seine Edelmetall deutlich verpasst hatte. Der Vierfach-Triumph wie im Vorjahr bei der WM in Singapur gelang dem Magdeburger allerdings nicht, weil er im Knockout-Sprint als bester Deutscher nach starkem Vorlauf und Halbfinale im Endlauf nur Siebter wurde.