Deutscher Weltrekordler Liebmann verpasst Finale

SID 16.08.2026 • 11:32 Uhr Nach seinem Weltrekord über 1500 m kann Johannes Liebmann mit seinen Teamkollegen nicht mithalten.

Am Morgen nach seinem Weltrekordrennen war für Deutschlands neuen Schwimmstar Johannes Liebmann bei der EM in Paris die Luft raus. Im Vorlauf über 400 m Freistil schied der Doppel-Europameister in 3:47,58 Minuten als Gesamtelfter und Letzter der vier deutschen Starter aus.

Klemet Schnellster, Märtens knapp weiter

„Unzufrieden bin ich nicht, vielleicht klappen die 400 nächstes Jahr besser“, sagte der 19-Jährige, der mit seiner Fabelzeit über 1500 m am Samstagabend für den Höhepunkt der Beckenrennen im Centre Aquatique Olympique gesorgt hatte.

Als Vorlaufschnellster geht Oliver Klemet (3:45,22) ins Finale am Abend (19.21 Uhr). Der 24-Jährige war nach Gold und Bronze im Freiwasser bei Liebmanns 1500-m-Triumph Dritter geworden. Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler Lukas Märtens schaffte es als Achter in 3:46,33 gerade noch in den Endlauf. Sven Schwarz, doppelter Vizeweltmeister und in Paris Zweiter über 800 m, scheiterte als Neunter (3:46,68).

Gose über 400 m stark

Isabel Gose qualifizierte sich nach Silber über 800 und 1500 m souverän für das Finale über 400 m Freistil. Die Doppel-Europameisterin im Freiwasser strebt ihre fünfte Medaille der EM an. In 4:06,37 Minuten war die Magdeburgerin Zweitschnellste der Vorläufe.

Nur ihre Trainingskollegin Maya Werner, bisher zweimal auf dem Bronzerang hinter ihr, war mit neuer persönlicher Bestzeit (4:05,40) schneller. Linda Roth, die Dritte im Magdeburger Trio, schied trotz Platz fünf aus – weil nur zwei Deutsche im Endlauf am Abend (19.12 Uhr) starten dürfen.