Der Goldmedaillengewinner von 2024 besucht mit seiner Trainingsgruppe die Wettkampfstätte von 2028 - und kann es kaum erwarten.

Deutschlands Schwimmstar Lukas Märtens hat bei einem kurzen Abstecher nach Los Angeles Olympia-Luft geschnuppert. „Ich habe mega Bock auf diese Spiele bekommen. Dort im besten Alter vor so einer Menge als Olympiasieger antreten zu können, diese Vorstellung lässt auf jeden Fall Vorfreude aufkommen“, wurde der 24-Jährige am Donnerstag auf der Homepage des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) nach Abschluss eines Trainingslagers in den USA zitiert.

Märtens hatte mit der Magdeburger Trainingsgruppe um Bundestrainer Bernd Berkhahn ein Höhentrainingslager in Flagstaff/Arizona absolviert, zu Wochenbeginn folgte vor der Rückreise ein dreitägiger Zwischenstopp in Los Angeles, wo 2028 die Sommerspiele ausgetragen werden. Auch ein Besuch des SoFi Stadiums, dort finden die Schwimmwettbewerbe statt, stand auf dem Programm.

Noch ein weiter Weg bis Olympia 2028

Märtens veröffentlichte auf Instagram einen Schnappschuss mit Weltrekordler Johannes Liebmann, dem Olympia-Zweiten Oliver Klemet und Nachwuchstalent Nils Nolte aus der Arena. „So eine Atmosphäre haben wir nicht alle Tage, darauf muss man sich auch mental noch einmal extra vorbereiten“, prophezeite Märtens. Bei seinem Goldrennen über 400 m Freistil war ihm das 2024 in der Pariser La Défense Arena bestens gelungen.

Bis Olympia 2028 ist es jedoch noch ein weiter Weg, für Märtens steht laut DSV nun erst einmal bei einem Meeting in London (28. und 29. November) auf der Kurzbahn der erste Wettkampf der vorolympischen Saison an. Andere DSV-Athleten, wie Vizeweltmeister Sven Schwarz (Hannover), treten derweil schon bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal (12. bis 15. November) an.

Schwarz gehört auch zum siebenköpfigen Aufgebot für die Kurzbahn-WM in Peking (1. bis 6. Dezember). Zahlreiche Schwimmerinnen und Schwimmer wie Märtens, der Vierfachweltmeister Florian Wellbrock oder die Olympia-Dritte Isabel Gose sind in China nicht am Start. Aufgrund der vergleichsweise früh terminierten Weltmeisterschaften 2027 in Budapest (26. Juni bis 18. Juli) liegt in den meisten Trainingsgruppen der Fokus im Dezember eher auf dem gezielten Trainingsaufbau.