Südafrikas erfolgreichste Olympionikin Tatjana Smith hat unter Tränen einen Nationenwechsel angekündigt. Ein skandalverdächtiger Streit mit dem eigenen Verband ist zur Staatsaffäre geworden.

Tatjana Smith kämpft vergeblich mit den Tränen, mehrfach muss sie ihre Sätze abbrechen, neu beginnen. In einem emotionalen Video liest die zweimalige Olympiasiegerin aus Südafrika einen Brief an ihr Heimatland vor. „Als ich ein kleines Mädchen war, war es mein größter Traum, mein Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten“, sagt die 29-Jährige.

Nun will sie jedoch künftig für die Niederlande schwimmen. Ihr Abschied hat mittlerweile politische Dimensionen angenommen. Südafrikas Sportminister Gayton McKenzie ist über den Umgang mit der erfolgreichsten Olympionikin seines Landes derart empört, dass er die Führung des Schwimmverbands am liebsten „sofort entlassen würde“.

Der Eklat um Olympiasiegerin Smith entwickelte sich im Juli 2023, am Morgen eines WM-Rennens im japanischen Fukuoka.

Ein Brief, ein Weltmeistertitel und eine Strafe von 46.000 Euro

Wenige Stunden vor ihrem Vorlauf über 100 Meter Brust erhielt Tatjana Schoenmaker, wie Smith vor ihrer Hochzeit damals noch hieß, ein Schreiben ihres eigenen Verbands. Darin wurden empfindliche Geldstrafen angedroht, sollte sie nicht die vorgeschriebene Ausrüstung tragen: 2.000 Euro pro Vorlauf, 20.000 Euro pro Finale. So schilderte es Sportminister McKenzie mehr als drei Jahre später.

Sie ging trotzdem an den Start – und gewann für Südafrika Gold über 200 Meter Brust und Silber über 100 Meter. Zwei WM-Medaillen, 35.000 US-Dollar Preisgeld.

Drei Wochen später erhielt Smith plötzlich Post vom Verband, eine Rechnung über rund 46.000 US-Dollar. Der Vorwurf: Die Schwimmerin hatte einen Wettkampfanzug ihres persönlichen Sponsors getragen. Der Verband behielt daraufhin ihr Preisgeld ein.

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McKenzie: „Ich würde sie alle sofort feuern“

Tatsächlich war Smith seit einigen Jahren mit einem personalisierten Schwimmanzug an den Start gegangen. Einen entsprechenden Vertrag mit dem Verband und seinem damaligen Ausstatter Arena habe Smith nie unterschrieben, wie McKenzie schilderte. Smith und ihr Management versuchten mehrfach, eine Klärung zu erreichen. Schließlich schaltete die Schwimmerin einen Anwalt ein.

Erst circa ein Jahr später bekam die Schwimmerin das gewonnene Preisgeld, die ausstehenden Zinsen wurden sogar erst 2026 ausgezahlt. Inzwischen wurde auch die Geldstrafe zurückgenommen.

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Der Sportminister reagierte mit einer ungewöhnlich scharfen Abrechnung. „Wenn ich könnte, würde ich hingehen und sie alle sofort feuern“, erklärte McKenzie auf einer Pressekonferenz. Smith sei „wie eine Feindin dieses Landes“ behandelt worden. Der Minister ordnete eine Untersuchung des Schwimmverbands durch das südafrikanische Sport- und Olympiakomitee SASCOC an.

Und stellte eine Frage, die weit über diesen Einzelfall hinausreicht: „Wenn sie die größte Olympionikin unserer Geschichte so behandeln, wie behandeln wir dann unsere aufstrebenden Talente?“

Der Verband schilderte Teile des Konflikts anders. Welche Verantwortung seine Führung trägt, soll nun die Untersuchung klären.

Vier Medaillen – und ein Abschied

Smith ist für Südafrika zu einer wahren Olympia-Heldin avanciert. 2021 gewann sie in Tokio Olympia-Gold über 200 Meter Brust und Silber über 100 Meter. Drei Jahre später folgten in Paris Gold über 100 Meter und Silber über 200 Meter. Vier olympische Medaillen machen sie zur erfolgreichsten Olympionikin ihres Landes.

Nach Paris beendete sie zunächst ihre Karriere, im Alter von erst 27 Jahren. Der BBC nannte sie den Kampf um finanzielle Unterstützung und auch die schwindende Freude am Sport als Beweggründe. Im September 2026 kündigte sie überraschend ihr Comeback an. Ihr neues Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, wo erstmals auch über 50 Meter Brust Medaillen vergeben werden.

Künftig will sie nun unter niederländischer Flagge antreten. Ihr Vater stammt aus den Niederlanden, Smith besitzt beide Staatsbürgerschaften. In ihrer Abschiedsbotschaft sprach sie von der Möglichkeit, einen „anderen Teil ihrer Identität kennenzulernen“. Vor allem aber verspricht sie sich von den Niederlanden eine bessere Unterstützung im Leistungssport und langfristig tragfähigere Bedingungen.

Es ist eine bemerkenswerte Entscheidung. Eine, die die sportliche Landschaft Südafrikas zum Beben brachte. Smith will weiterhin in Südafrika leben und trainieren. Nur für das Land, dem sie vier olympische Medaillen beschert hat, will sie nicht mehr antreten.