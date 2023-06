Segeln: Besucherrekord bei Kieler Woche

Sportlich war es ein schwerer Start für die Kieler Woche. Wegen Flaute mussten die Segel-Wettbewerbe am Samstag abgesagt werden.

Die Begeisterung für das größte Segel-Event der Welt ist jedoch ungebrochen. Am ersten Wochenende zählten die Veranstalter laut eigener Angaben rund 1,2 Millionen Besucher in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Mehr Menschen waren noch nie zuvor am Eröffnungswochenende der Kieler Woche zu Gast.