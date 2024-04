Test für Vendee Globe: Herrmann segelt solo nach New York

Für Hochseesegler Boris Herrmann startet am Sonntag mit der ersten Transatlantik-Regatta der Saison die Vorbereitung auf die Vendee Globe. Der Hamburger Skipper und 32 weitere Solisten der Imoca-Klasse machen sich beim Transat CIC von Lorient auf nach New York, für die 3500 Seemeilen sind acht bis zwölf Tage veranschlagt.

Das Ergebnis sei zweitrangig, auch wenn er "natürlich gerne auf dem Podest stehen würde", sagte Herrmann. Die Transat CIC ist als Nachfolgerin der 1960 eingeführten Transat Anglaise das älteste Solo-Rennen über den Atlantik der Welt. Traditioneller Startpunkt ist das englische Plymouth, in diesem Jahr fällt der Startschuss aber in Frankreich.

Mit der Vendee Globe als Fernziel hofft Herrmann auf möglichst viele Seemeilen. "Um die Qualifikation für die Vendee Globe zu schaffen, muss ich am Sonntag nur die Startlinie überqueren", sagte er auf einer Pressekonferenz. Dennoch werde er im Gegensatz zu vielen Konkurrenten auch an der am 29. Mai beginnenden New York Vendee zurück nach Europa teilnehmen.