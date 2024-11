Herrmann enttäuscht, aber kämpferisch: "Nur nach vorne"

Der Hochseesegler hatte sich mehr erhofft von seinem Start in das Rennen um die Welt.

Extremsegler Boris Herrmann gibt sich nach seinem „nicht einfachen“ Start in die Vendee Globe kämpferisch. „Es gibt nur einen Weg, es geht einfach nur nach vorne. Aufgeben ist keine Option, das wäre Quatsch“, sagte Herrmann in einer Pressekonferenz von Bord seiner Malizia-Seaexplorer am Dienstag.