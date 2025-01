Vendée Globe: Deutscher kurz vor dem Ziel

Nach 80 Tagen auf hoher See wird Boris Herrmann am Mittwochabend im Ziel der Vendée Globe erwartet. Laut der Veranstalter der Einhandregatta könnte der 43 Jahre alte Wahl-Hamburger das enorm aufreibende Rennen mit seiner Malizia-Seaexplorer zwischen 20 und 22 Uhr abschließen. Am frühen Nachmittag hatte der Zwölfte des Klassements noch knapp 90 Seemeilen vor sich.