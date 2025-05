America’s Cup 2027 findet vor Neapel statt

Der America’s Cup wird 2027 erneut in Europa ausgetragen. Wie die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Donnerstag verkündete, wird die Küste vor Neapel zum Austragungsort für die 38. Ausgabe des Highlight-Events im Segeln. „Ich bin stolz, ankündigen zu können, dass der America’s Cup zum ersten Mal in der Geschichte in Italien ausgetragen wird“, sagte Meloni. Die Rennen sollen im Frühjahr und Sommer ausgetragen werden.