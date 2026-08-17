Segeln: Löffler/Hoerr holen WM-Silber im 470er-Mixed

SID 17.08.2026 • 12:16 Uhr Theresa Löffler und ihr Partner Christopher Hoerr haben bei der WM im 470er-Mixed die Silbermedaille gewonnen. In Japan feiert das Duo seinen bisher größten Erfolg.

Seglerin Theresa Löffler (26) und ihr Partner Christopher Hoerr (28) haben bei der WM im 470er-Mixed die Silbermedaille gewonnen. In Enoshima/Japan segelte das Duo vom Deutschen Touring Yacht-Club und dem Segelclub Breitbrunn-Chiemsee im Finale auf die Ränge vier und zwei, 57 Punkte reichten ihnen zu Platz zwei.

„Das ist sicher der größte Erfolg unserer Karriere. Wir alle wissen, dass bei Olympia in zwei Jahren die Medaillen zählen. Deswegen ist es eine gute Bestätigung auf unserem Weg“, sagte Löffler, die seit 2019 mit Hoerr ein Team bildet: „Wir waren in der guten Ausgangsposition der Jäger, hatten die Außenseiterchance und konnten sie nutzen. Das hat uns heute geholfen.“

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Das Duo war als Vierter in die beiden entscheidenden Schlussrennen gestartet. Im Kampf um die Medaillen fingen sie noch zwei Teams ab und verwiesen dabei unter anderem die punktgleichen spanischen Titelverteidiger Jordi Xammar und Marta Cardona auf den Bronzerang. Weltmeister wurden Martin Wrigley und Bettine Harris aus Großbritannien (43 Punkte).