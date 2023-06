Philipp Lahm mit mahnenden Worten bei Besuch der Special Olympics World Games in Berlin

Prominenter Besuch bei den Special Olympics World Games : Fußball-Weltmeister Philipp Lahm und Europameisterin Célia Sasic zogen am Mittwoch bei den Weltspielen in Berlin viel Aufmerksamkeit auf sich.

Geduldig spulten beide ein umfangreiches Programm mit dem Besuch von gleich sieben Events ab. Nebenbei ließen sie sich Zeit für reichlich Selfies mit den Athletinnen und Athleten. Es sei eine Ehre, sich in den Dienst einer so guten Sache zu stellen.

Bei den Special Olympics Weltspielen „können wir auch dazulernen“, erklärte Lahm. Der Turnierdirektor der Fußball-EM 2024 kündigte an, dass Gastgeber Deutschland das Turnier inklusiv gestalten will.

Special Olympics: Lahm mit gesellschaftlichem Appell

„Es ist enorm wichtig, in Sachen Inklusion voranzukommen. Es muss sichtbar werden und es muss barrierefreier werden - alles, auch unsere Einstellung“, sagte der langjährige Bayern-Star.

Sasic beschrieb die Stimmung auf dem Gelände in Berlin als „Wahnsinn“. Was alle Anwesenden vereine, seien „Freude an Sport und Begegnung“ und eine „authentische Leidenschaft für den Sport.“