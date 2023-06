Special Olympics World Games: Jubeln wie Mbappé! Deutsche Fußballer peilen Medaille an

Special Olympics: "Familie ist für uns, was wir im Herzen tragen"

Fußballer und Basketballer mit Leidenschaft

Der 35-Jährige gehört zu dem kleinen Teil von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, die einem Beruf in der freien Wirtschaft nachgehen. Er ist in der Logistik bei Lidl tätig. „Das bringt unheimlich Spaß“, sagt er. Die Kollegen fiebern derzeit mit: „Ich versorge sie mit ordentlich Fotos.“

Cümen genießt die Tage in Berlin. Natürlich steht Fußball an erster Stelle. „Ömer ist unglaublich ehrgeizig. Er setzt sich für die Mannschaft ein und gibt immer 100 Prozent“, sagt sein Coach Fritz Quien, der in Berlin sozusagen als Nationaltrainer fungiert.