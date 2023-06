Special Olympics World Games: Olympics-Medaille für Fußball-Frauen

Wegen Wind und Regen mussten bei den 16. Internationalen Sommerspielen der Special Olympics in Berlin am Freitag mehrere Wettbewerbe verschoben werden.

Die holte sich mit einem 4:1-Sieg gegen Jamaika im Spiel um Platz drei die Bronzemedaille und damit das so sehnlich erhoffte Edelmetall. Bereits zur Halbzeit lag das deutsche Team 2:1 in Führung. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Aaliyah Trevelen, die damit für sieben der insgesamt elf Tore Jamaikas in diesem Turnier verantwortlich war.