Special Olympics: "Das ist ein Skandal" - Deutsche Fußballer zu stark

Die deutschen Fußballer greifen bei den Special Olympics in Berlin gleich mehrfach nach Medaillen.

In der traditionellen Variante setzte sich Deutschland 1 am Donnerstag im Halbfinale der Kategorie M2 überdeutlich mit 25:0 gegen die Schweiz durch und kämpft am Samstag auf dem Maifeld im Schatten des Olympiastadions gegen Uganda um den Titel. Uganda hatte im anderen Halbfinale Deutschland 2 mit 4:0 ausgeschaltet.