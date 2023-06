Special Olympics World Games: "War eigentlich nur noch eine Quälerei" Nguyen über Karriereende

Die 16. Internationalen Sommerspiele der Special Olympics in Berlin gehen in ihren letzten Tag, haben aber immer noch nichts von ihrer Faszination verloren.

Das hat nun auch Marcel Nguyen am eigenen Leib erfahren dürfen. Der zweimalige Silbergewinner der Olympischen Spiele 2012 in London nahm am Unified-Wettbewerb im Volleyball teil und war hellauf von dem Event begeistert, wie er im Gespräch mit SPORT1 gestand.