Floorball bei den Special Olympics

Die sehr schnelle Sportart gehört zum Programm der Special Olympics Winterspiele in Thüringen. Eine Besonderheit ist, dass auch Mixed-Teams an den Start gehen, in denen Spielerinnen und Spieler mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam sind - so genannte Unified Teams.

Mannschaftsgeist groß

Beim Unified-Wettbewerb in Oberhof treten jeweils vier Feldspielerinnen und -spieler und jeweils ein Torwart/eine Torfrau pro Team gegeneinander an. „Auf dem Spielfeld dürfen maximal zwei Partner je Team gleichzeitig sein. Im Tor ist immer eine Athletin oder ein Athlet mit Beeinträchtigung“, erklärt der Trainer der USV Halle Saalebiber, Marco Gipser.

Observer am Spielfeldrand

Damit es im Spiel gerecht zugeht, wird alles „beobachtet“. Am Spielfeldrand sitzen in der Sporthalle zwei so genannte Observer. „Das ist ein Pilotprojekt“, sagt Observerin Susann Stuß, „Wir schauen uns an, ob alle gleichberechtigt am Spiel beteiligt sind und so der Unified-Gedanke verinnerlicht worden ist.“ Beim Spiel der USV Halle Saalebiber gegen die Jugend-am-Werk- Mannschaft aus Wien war es für Susann Stuß „sehr entspannt“. Sie habe keine Probleme entdecken können.