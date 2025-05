Snnoker-WM: Schlägt Williams zurück?

Das Finale bei der Snooker-WM in Sheffield geht in die entscheidende Phase. Schafft Mark Williams gegen O’Sullivan-Schreck Zhao Xintong noch die Wende?

Mark Williams und Zhao Xintong kämpfen um den Titel bei der Snooker-WM in Sheffield. Aktuell führt der Chinese Xintong mit 11:7 und hat bereits eine Hand am Titelgewinn. Noch ist die Messe aber nicht gelesen, weil das Finale im Modus Best of 35 gespielt wird. Dies bedeutet, dass die Spieler 18 gewonnene Frames brauchen, um den Weltmeistertitel zu erlangen.

Nach den ersten beiden Sessions an Sonntag stehen am Montag im legendären Crucible Theatre in Sheffield die Sessions drei und vier an. Die dritte Session beginnt um 14 Uhr, ehe ab 19:30 Uhr in Session vier die Entscheidung ansteht.