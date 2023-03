Formel 1 Wetten – Strategien, Tipps und die besten Anbieter

Formel-1-Wetten sind ein beliebter Zeitvertreib für viele Rennsportfans. Der Sport ist bekannt für seine Hochgeschwindigkeits-Action, den intensiven Wettbewerb und die Weltklasse-Fahrer.

Viele Menschen wetten gerne auf ihre Lieblingsfahrer oder Lieblingsteams, da dies nicht nur dem Rennsport ein zusätzliches Maß an Aufregung und Spannung verleiht.

Im folgenden Artikel wird das Wetten auf Formel 1 Rennen genauer beschrieben, es wird erklärt, welche Wettarten es gibt und bei welchen Buchmachern man am besten Formel 1 Wetten abgeben kann, um seinen Gewinn auch wirklich ausgezahlt zu bekommen.

Beliebte Wettarten für die Formel 1

Wenn man auf die Formel 1 wetten möchte, kann man aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Wetten auswählen. Die beliebtesten Wettarten sind:

Gesamtsieger: Dies ist eine Wette darauf, welcher Fahrer oder welches Team die Formel 1 dieses Jahr gewinnt.

Sieger des Rennens: Hierbei handelt es sich um eine Wette darauf, welcher Fahrer oder welches Team ein bestimmtes Rennen gewinnt.

Podiumsplatz: Bei dieser Wette wird darauf getippt, welcher Fahrer oder welches Team in einem bestimmten Rennen auf den ersten drei Plätzen landet.

Pole Position: Bei dieser Wette wird darauf getippt, welcher Fahrer sich in einem bestimmten Rennen die erste Startposition sichert.

Schnellste Runde: Hierbei handelt es sich um eine Wette darauf, welcher Fahrer in einem bestimmten Rennen die schnellste Runde fährt.

Ausgefallene Wettarten rund um die Formel 1:

Neben den oben genannten traditionellen Wettarten können Sie auch exotischere Wetten abschließen

Head-to-Head: Bei dieser Wette wird darauf getippt, welcher Fahrer in einem bestimmten Rennen besser abschneidet.

Sicherheitsfahrzeug: Bei dieser Wette wird darauf getippt, ob während eines bestimmten Rennens ein Safety-Car eingesetzt wird oder nicht.

Faktoren, die bei Formel1 Wetten wichtig sind:

Um fundierte Wetten abschließen zu können, ist es wichtig, sich über die Fahrer, Teams und Strecken zu informieren.

Einige der zu berücksichtigenden Faktoren sind:

Leistung des Fahrers/Teams: Schauen Sie sich die bisherigen Leistungen des Fahrers und des Teams an, um zu sehen, ob sie in der aktuellen Saison eine gute oder eher schlechte Form in den Rennen zeigen.

Eigenschaften der Strecke: Jede Strecke ist einzigartig, und einige Strecken bevorzugen bestimmte Fahrzeugtypen oder Fahrstile.

Wetterbedingungen: Das Wetter kann einen großen Einfluss auf das Rennen haben. Daher sollte man sich immer über die Wettervorhersage für den Renntag informieren, bevor man seine Wetten platziert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen sollte, ist die aktuelle Form der Fahrer bzw. Teams. Ein Team, das die ganze Saison über mit Problemen zu kämpfen hatte, ist vielleicht nicht die beste Wahl für einen Rennsieg, auch wenn es einen starken Fahrer hat.

Ein Fahrer, der im Training und im Qualifying gute Leistungen gezeigt hat, könnte eine gute Wahl für einen Podiumsplatz oder eine Pole-Position sein.

Die besten Formel 1 Wettanbieter

Die Quoten sind auch beim Formel 1 Wetten wichtig, ebenso die richtigen Buchmacher.

Bei der Platzierung der Formel 1 Wetten sollte man die von den verschiedenen Buchmachern angebotenen Quoten berücksichtigen.

Die Quoten variieren je nach Buchmacher, daher sollte man sich immer bei verschiedenen Buchmachern über die Quote für seine Formel 1 Wette informieren und diese dort abgeben, wo am meisten ausgezahlt wird.

Einige der besten Buchmacher für Formel 1 Wetten sind: Bet365, Bwin und auch Betano sowie Betway.

1. Bet365 – Bester Formel 1 Wetten Anbieter mit Spezialgebiet Live Wetten

Bet365 muss hier als einer der besten Buchmacher für Formel 1 Wetten unbedingt Erwähnung finden. ⇒ Zum Bet365 Sportwetten Test

2. Bwin – Großes Formel1 Wetten Angebot und internationale Top-Adresse

Aber auch Bwin, als Wettanbieter, der für sein großes Wettprogramm bekannt ist, kann sich in Sachen Motorsport sehen lassen ⇒ Zum Bwin Sportwetten Test

3. Betano – Spezialwetten und guter Service

Als dritter Motorsport Experten unter den Wettanbietern Anbieter ist außerdem Betano bedenkenlos zu empfehlen. ⇒ Zum Betano Sportwetten Test

Value Wetten für langfristigen Profit beim Formel 1 Wetten

Bei Formel 1 Wetten ist es außerdem wichtig, das sogenannte „Value Betting“ zu beachten. Bei dem es darum geht, Wetten zu finden, die eine höhere Gewinnchance bieten, als die Quoten vermuten lassen.

Wenn der Fahrer zum Beispiel eine 50-prozentige Chance hat, ein Rennen zu gewinnen, die Quote aber bei 3.0 liegt, wäre das eine Value-Wette. Eine 50% Chance eines Ereignisses dürfte nur das Doppelte an Geld einbringen, müsste also eine 2.0 Quote erhalten.

Money Management

Das richtige Money Management dient als Grundpfeiler für den Wetterfolg mit Formel 1 Wetten.

Ein wichtiger Punkt bei Formel 1 Wetten und beim Wetten allgemein ist das sogenannte Money Management. Dies bedeutet, dass man sich, bevor man Wetten platziert, ein Budget festlegt, welches man zum Wetten verwenden möchte.

Gehen wir einmal von einem Betrag von 500 Euro aus. Nun wäre es nicht professionell, diese 500 Euro komplett auf eine einzelne Wette zu setzen, selbst wenn diese einen hohen Value Gehalt besitzt. Verliert man diese Wette, ist der komplette Geldbetrag weg. Profis nutzen daher ein Money Management System, welches die Wettbank beschützen soll.

Es empfiehlt sich pro Wette nicht mehr als 2% seiner Wettbank zu setzen. Das bedeutet in unserem Beispiel: Wir haben 500 Euro insgesamt zur Verfügung und setzen pro Wette, die wir abgeben, 10 Euro ein. Somit können wir auch längere Verluststrecken überwinden und langfristig durch gute Value Wetten wieder in den Gewinnbereich kommen.

Fazit Formel 1 Wetten

Formel 1 Wetten sind eine großartige Möglichkeit ein Formel 1 Rennen oder sogar eine ganze Formel 1 Saison noch spannender zu gestalten und live vor dem TV mitzufiebern.

Durch die unterschiedlichsten Wettangebote, dürfte für jeden Formel 1 Fan die richtige Wette dabei sein.