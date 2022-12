Bwin Sportwetten Test und Erfahrungen 2022

Die Anfänge von bwin Sportwetten unter der Ausgangsmarke betandwin reichen bis in die 90-er Jahre zurück. Damals wurde der Wettanbieter in Österreich gegründet. In die Unternehmensgeschichte fällt eine Fusion mit Partygaming aus dem Jahr 2011 und 2015 der Verkauf an die GVC Holdings (heute Entain plc.).