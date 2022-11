Marokko - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2022

Bei der WM 2018 feierte Kroatien mit dem Vize-Weltmeistertitel den größten Erfolg seiner Verbandsgeschichte. Nun kehren die „Vatreni“ wieder in ihr neues Lieblings-Turnier zurück. Den Auftakt macht am Mittwoch-Vormittag um 11 Uhr (MEZ) das Spiel in der Gruppe F gegen Marokko. Am Ende machen die Männer von Trainer Zlatko Dalic da weiter, wo sie bei der letzten Endrunde aufgehört haben. Sechs der letzten sieben WM-Spiele konnten die „Kockasti“ nämlich gewinnen. Die Ausnahme war nur das letzte Finale gegen Frankreich (2:4) Deswegen entscheiden wir uns bei dieser Partie für die Wette „Sieg Kroatien“ mit einer Quote von 2,00 bei Bet365.