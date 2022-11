WM 2022 Gruppe F Wetten & Quoten: Wer kommt weiter?

Belgien ist in der FIFA-Weltrangliste auf Platz zwei und folglich die am besten positionierte Mannschaft. Außerdem ist es der wertvollste WM Gruppe F Kader, wodurch gleich zwei Argumente für De Bruyne & Co. sprechen. Die WM-Erfahrung mit unter anderem einem dritten Platz ist ebenfalls ein Aspekt. Kroatien hat aber die Vizeweltmeisterschaft 2018 auf der Habenseite und liegt damit sogar vorn. Hier können Marokko (Achtelfinale) und Kanada (Vorrunde) längst nicht mithalten.