Schalke Abstieg Wettquoten & Prognose

Nach mäßigem Saisonbeginn konnten die Königsblauen sich am Ende der Saison 2021/22 gegen Werder Bremen und den HSV durchsetzen und wurden Meister in der 2. Bundesliga. Der direkte Wiederaufstieg wurde auf Schalke groß gefeiert.

In der Bundesliga konnten die Gelsenkirchener aber bislang nicht an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen. Bei den Schalke Abstieg Wettquoten zeigt sich, dass für die Königsblauen ein Gang in die 2. Liga sehr wahrscheinlich ist.

Was für und was gegen einen Abstieg des FC Schalke 04 in dieser Saison spricht, analysieren wir in diesem Text.