Bochum und Augsburg sind in den Augen der Buchmacher die größten Favoriten auf den Bundesliga-Abstieg, doch sogar dem teuren Kader der Wolfsburger trauen die Buchmacher den Gang in die Zweitklassigkeit zu. Wir zeigen dir alle Quoten und was bei einer Saison-Wette auf den Abstieg zu beachten ist.