LUGAS Sportwetten 2023 | Alle Infos zu Wettanbieter mit LUGAS

Der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag, der im Juli 2021 in Kraft getreten ist, hat so einige Neuerungen für Wettanbieter und Wettkunden mit sich gebracht. Eine davon ist LUGAS Sportwetten. Dabei handelt es sich um ein Kontrollsystem, mit dessen Hilfe Spielsucht vermieden werden soll.

Was ist Lugas?

Lugas ist eine Abkürzung für „Länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem“. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein IT-System, das anonymisiert die Kundendaten von allen Wettanbietern mit deutscher Lizenz speichert.

Lugas Sportwetten wird von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) verwaltet. Sie ist hauptverantwortlich für die Aufsicht des Glücksspiels in Deutschland.

Alle Wettanbieter in Deutschland müssen seit Juli 2022 im Rahmen von Lugas Sportwetten mit der GGL zusammenarbeiten und bestimmte Daten ihrer Kunden weitergeben.

Änderungen durch Lugas

Zwei wesentliche Dinge haben sich durch Lugas Sportwetten geändert. Erstens: Für jeden Kunden ist ein maximales Einzahlungslimit von 1000 Euro pro Monat festgelegt. In Ausnahmefällen ist eine Erhöhung dieses Lugas Limit möglich. Diese Änderung muss der Wettanbieter an das Lugas System weiterleiten.

Zweitens: Die Sportwetten Anbieter müssen sich über die Spielaktivität jedes einzelnen Kunden informieren. Tipper dürfen dementsprechend nicht gleichzeitig bei mehreren Wettanbietern angemeldet sein.

Neben diesen beiden Dingen gilt es noch, Name, Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort an Lugas Sportwetten zu übermitteln. Im Rahmen des Kontrollsystems bekommt jeder Spieler eine eigene ID, in der diese Daten anonymisiert gespeichert werden.

Deshalb braucht es Lugas

Der Gesetzgeber will das Glücksspiel besser kontrollieren und hat Lugas Sportwetten entwickeln lassen, um damit den Spielerschutz zu erhöhen und Spielsucht einzudämmen.

Kritik am technischen Überwachungssystem LUGAS

Die Installation von Lugas hat einiges an Kritik mit sich gebracht. So sagen Experten, dass Lugas gegen den Datenschutz verstößt. Weiter heißt es, dass nicht geregelt ist, was bei einem technischen Ausfall von Lugas passiert und wer für mögliche Schäden haftet. Es dürfe nicht allein der Wettanbieter die Verantwortung tragen müssen.

Ebenfalls wird kritisiert, dass die Speicherung der Daten zu lang und es auch zu viele Daten umfasst.

So erhöhst du dein Einzahlungslimit

Wer sein Einzahlungslimit von 1000 Euro im Monat erreicht hat, kann nichts mehr einzahlen - auch bei einem anderen Wettanbieter nicht. Es besteht die Möglichkeit, sein Lugas Limit zu erhöhen. Dafür braucht es einen Nachweis über das persönliche Einkommen, sprich die Bonität.

Wer es sich leisten kann und seinem Anbieter ein entsprechendes Dokument wie zum Beispiel einer Lohnabrechnung übermittelt, kann sich sein Monatslimit hinaufsetzen lassen.

FAQ Lugas Sportwetten

Die wichtigsten Fragen zu Lugas Sportwetten wollen wir hier für Sie zusammenfassen.

Was bedeutet Lugas?

Lugas steht für „Länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem“ und ist ein IT-Kontrollsystem, welches das Glücksspiel überwachen soll und Daten aller Tipper in Deutschland speichert.

Welche Daten werden an Lugas übermittelt?

Die Wettanbieter müssen an Lugas Sportwetten persönliche Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort), das monatliche Einzahlungslimit und Daten zum Spielverhalten übermitteln.

Wie lösche ich meine Daten bei Lugas?

Selbst kann ein User keine Daten im Lugas löschen. Sie können erst gelöscht werden, wenn der Tipper seine Wettkonto schließen lässt. Dann veranlasst der Wettanbieter die Löschung der Lugas Daten.

Was hat es mit dem Lugas Einzahlungslimit auf sich?

Damit ist das monatliche Einzahlungslimit gemeint, das von Lugas überwacht wird. Es ist auf 1000 Euro festgesetzt, kann aber erhöht werden, wenn ein Kunde seine Bonität nachweisen kann.

Was sollte ich noch über Sportwetten mit Lugas wissen?