Alle Wettanbieter mit Apple Pay für Sportwetten im Überblick

Seit 2018 können in Deutschland via Apple Pay Zahlungen bei Sportwetten Anbieter durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um eine Zahlungsvariante für Apple Mobilgeräte.

Alle Wettanbieter mit Apple Pay

Sportwettenanbieter mit Apple Pay

Aktuell bieten vier der von uns getesteten Wettanbieter mit deutscher Lizenz Apple Pay als Zahlungsmethode an. Wie Apple Pay Zahlungen bei diesen Bookies im Detail aussehen, schildern wir hier:

Der beste Apple Pay Wettanbieter: Betano

Der internationale Buchmacher Betano spielt vor allem beim Wettbonus, bei den Wettquoten (gutes Niveau in allen Sportarten) und im Live-Wetten-Bereich (Live-Streaming vorhanden) seine Stärken aus.

Was bei den Zahlungsmethoden auch verfügbar ist, ist Apple Pay. Ab 5 € kann damit schnell und spesenfrei einbezahlt werden. Auch Auszahlungen sind möglich.

Mit Apple Pay bei Neobet einzahlen

Was eine Neobet Apple Pay Einzahlung betrifft, sind welche ab 10 € und bis max. 5000 € möglich. Das Geld landet umgehend auf dem Wettkonto und es entstehen dabei keine Gebühren.

Admiralbet mit Apple Pay im Zahlungsportfolio

Winamax Apple Pay einzahlen

Der französische Anbieter Winamax zeichnet sich in erster Linie durch die Übernahme der Wettsteuer auf alle Wetten , seine Quoten in den Fußball-Top-Ligen und seinen einfachen Neukundenbonus aus.

Wie funktioniert Apple Pay bei Sportwetten?

Apple Pay ist eine Zahlungsmethode des Technologieunternehmens Apple aus Kalifornien. Sie wurde 2014 in den USA eingeführt. 2018 stand Apple Pay auch in Deutschland zur Verfügung.

Um Apple Pay zu nutzen, ist ein Apple Mobilgerät wie ein iPhone oder iPad nötig. Auf dem Mobile Device muss die Wallet App installiert sein. Dort gilt es, eine Debitkarte, Kreditkarte oder Prepaid-Karte hinzuzufügen, indem man die jeweilige Karte scannt. Danach muss man nur noch den Anweisungen der Hausbank folgen und die Karte steht in der Wallet App zur Auswahl.

Beim Wettanbieter mit Apple Pay einzahlen

Apple Pay Sportwetten Einzahlungen - Vorteile

Einfache und bequeme Einzahlung

Apple Pay Sportwetten Einzahlungen punkten mit Einfachheit. Denn zur Zahlung benötigt der User nur sein iPhone oder iPad. Dazu muss er nicht irgendwelche Bankdaten oder Codes angeben, sondern kann via Touch-ID oder Face-ID ganz bequem einzahlen.

Sicherheit ist gegeben

Wetten sind rasch abschließbar

Apple Pay Sportwetten Einzahlungen - Nachteile

Nicht jeder Wettanbieter führt Apple Pay. Die Anzahl an Buchmachern, die Apple Pay in ihrem Zahlungsportfolio haben, hält sich noch in Grenzen.