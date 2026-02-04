Olympia 2026 Prognosen: Quoten, Favoriten & Wett-Tipps

SPORT1 Betting 04.02.2026 • 16:29 Uhr Olympia 2026 Prognosen mit aktuellen Quoten: Favoriten, Medaillen-Tipps und Expertenanalysen zu allen wichtigen Wettbewerben.

Die Olympischen Winterspiele 2026, offiziell als XXV. Olympische Winterspiele bekannt, werden vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in den italienischen Regionen Lombardei und Venetien ausgetragen. Diese Rückkehr in ein klassisches europäisches Kernland markiert eine Zäsur in der Geschichte des Wintersports und schafft für Fans von Olympia Wetten eine völlig neue Ausgangslage.

Wir analysieren hier die Prognosen und Quoten für Olympia 2026 aus Expertenperspektive. Dabei schauen wir uns die Favoriten an, spüren vielversprechende Außenseiter auf und untersuchen die Faktoren, die letztlich über Sieg und Niederlage entscheiden.

Olympia 2026: Die beliebten Wintersportarten, die begeistern?

Die Olympischen Spiele leben von großen Geschichten. Im Jahr 2026 werden diese vor allem im Ski Alpin, Biathlon, Eishockey und in den Eisschnelllauf-Disziplinen geschrieben. Jede dieser Sportarten weist spezifische Charakteristika für präzise Prognosen auf.

Ski Alpin: Der Kampf um die Krone auf der Stelvio und der Tofana

Der alpine Skirennlauf bleibt das Herzstück der Winterspiele. 2026 erleben wir eine geografische Aufteilung: Die Männer bestreiten ihre Wettbewerbe in Bormio auf der berüchtigten „Stelvio“. Die Frauen treten in Cortina d’Ampezzo auf der „Olimpia delle Tofana“ an.

Die Stelvio: Eine Piste für Gladiatoren

Die Stelvio in Bormio gilt als eine der technisch anspruchsvollsten Abfahrten der Welt. Sie ist steil, eisig und oft schattig. Dies favorisiert Athleten mit enormer Physis und kompromissloser Risikobereitschaft.

Marco Odermatt (SUI): Der Schweizer Superstar dominiert den Weltcup. Für 2026 ist er in der Abfahrt und im Riesenslalom der Mann, den es zu schlagen gilt. Seine Fähigkeit, auf Eis Geschwindigkeit zu generieren, ist unerreicht.

Der Schweizer Superstar dominiert den Weltcup. Für 2026 ist er in der Abfahrt und im Riesenslalom der Mann, den es zu schlagen gilt. Seine Fähigkeit, auf Eis Geschwindigkeit zu generieren, ist unerreicht. Vincent Kriechmayr (AUT): Kriechmayr ist ein Routinier für Großereignisse. Während der Druck auf den Schweizern und Italienern lastet, kann er befreit auffahren. Er zeigt auf der Stelvio oft seine technisch saubersten Leistungen.

Kriechmayr ist ein Routinier für Großereignisse. Während der Druck auf den Schweizern und Italienern lastet, kann er befreit auffahren. Er zeigt auf der Stelvio oft seine technisch saubersten Leistungen. Dominik Paris (ITA): Als Lokalmatador und mehrfacher Bormio-Sieger ist Paris der emotionale Favorit. Die Quote auf seinen Sieg dürfte durch den Heimvorteil eher niedrig ausfallen.

Cortina d’Ampezzo: Die Rückkehr der Königinnen

Die Tofana-Piste ist spektakulär und technisch fordernd, insbesondere im „Schuss“-Abschnitt.

Mikaela Shiffrin (USA): Sie jagt olympische Erlösung nach den Enttäuschungen von Peking. Im Slalom und Riesenslalom ist sie die klare Nummer eins der Buchmacher.

Sie jagt olympische Erlösung nach den Enttäuschungen von Peking. Im Slalom und Riesenslalom ist sie die klare Nummer eins der Buchmacher. Lindsey Vonn (USA): Berichte über ein mögliches Comeback elektrisieren die Szene. Sollte sie tatsächlich antreten, würde dies die Olypmia 2026 Quoten massiv beeinflussen.

Berichte über ein mögliches Comeback elektrisieren die Szene. Sollte sie tatsächlich antreten, würde dies die Olypmia 2026 Quoten massiv beeinflussen. Federica Brignone (ITA): Als amtierende Weltmeisterin ist sie die große Hoffnung Italiens. Brignone liebt den aggressiven Schnee in Cortina und ist eine Favoritin für Medaillen.

Disziplin Top-Favorit (Männer) Top-Favoritin (Frauen) Geheimtipp / Value Bet Abfahrt Marco Odermatt Cornelia Hütter Franjo von Allmen (SUI) Super-G Vincent Kriechmayr Federica Brignone Raphael Haaser (AUT) Riesenslalom Marco Odermatt Julia Scheib Alexander Schmid (GER) Slalom Clément Noël / Linus Straßer Mikaela Shiffrin Johannes Strolz (AUT)

Eishockey: Das Turnier der Giganten

Das Männerturnier 2026 wird ein echtes „Best-on-Best“. Erstmals seit 2014 nehmen die Profis der National Hockey League (NHL) wieder teil. Die Kaderstärke der Top-Nationen ist so hoch, dass die Quoten für Außenseiter steigen werden.

Kanada: Traditionell der Top-Favorit in den Olympia 2026 Prognosen. Mit Spielern wie Connor McDavid und Nathan MacKinnon verfügt Kanada über eine enorme Offensivpower.

Traditionell der Top-Favorit in den Olympia 2026 Prognosen. Mit Spielern wie Connor McDavid und Nathan MacKinnon verfügt Kanada über eine enorme Offensivpower. USA: Die Amerikaner bringen eine extrem schnelle und technisch versierte Generation mit (z.B. Auston Matthews). Auf dem europäischen Eis könnten ihre Skating-Fähigkeiten den Ausschlag geben.

Die Amerikaner bringen eine extrem schnelle und technisch versierte Generation mit (z.B. Auston Matthews). Auf dem europäischen Eis könnten ihre Skating-Fähigkeiten den Ausschlag geben. Deutschland: Dank Stars wie Leon Draisaitl und Tim Stützle tritt Deutschland mit dem stärksten Kader der Geschichte an. Ein Viertelfinale ist Pflicht, das Halbfinale möglich.

Biathlon: Höhenluft und Nervenspiele in Antholz

Biathlon in Antholz findet auf ca. 1.600 Metern Höhe statt. Dies maximiert die physiologische Belastung. Zudem ist der Schießstand für tückische Winde bekannt.

Favoriten: Die norwegischen Männer dominieren den Weltcup. Namen wie Johannes Dale-Skjevdal sind in den Top-Listen präsent. Bei den Frauen ist das Feld mit starken Französinnen und Schwedinnen offener.

Die norwegischen Männer dominieren den Weltcup. Namen wie Johannes Dale-Skjevdal sind in den Top-Listen präsent. Bei den Frauen ist das Feld mit starken Französinnen und Schwedinnen offener. Wett-Strategie: In Antholz lohnt es sich, auf sichere Schützen zu setzen, die auch bei hohem Puls in der dünnen Luft stabil bleiben.

Welche Nationen sind die Favoriten für Medaillen und warum?

Der Medaillenspiegel ist ein zentraler Markt für Langzeitwetten. Ein kritischer Blick auf die Kader zeigt klare Tendenzen.

Norwegen: Die Wintersport-Supermacht

Norwegen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Medaillenspiegel anführen. Die Nation ist nicht von einer Sportart abhängig. Sie holen Gold im Langlauf, Biathlon, Skispringen und zunehmend im Ski Alpin. Die Breite des Kaders fängt den Ausfall einzelner Top-Athleten sofort auf.

USA: Fokus auf High-Tech und Jury-Sport

Die USA konzentrieren sich auf Sportarten wie Snowboard, Freestyle und Eiskunstlauf. Stärken liegen bei Chloe Kim (Snowboard) und Ilia Malinin (Eiskunstlauf). Die USA sind besonders stark darin, in neuen Disziplinen sofort konkurrenzfähig zu sein.

Kanada: Eishockey und Freestyle

Kanada kämpft meist um die Plätze 3 bis 5. Die Nation ist in den klassischen nordischen Disziplinen kaum vertreten, was das Sammeln von Medaillen auf wenige Cluster wie Shorttrack und Freestyle beschränkt.

Deutschland: Technik und Eiskanal

Deutschland ist eine „Punktuell-Macht“. In den Disziplinen Rodeln, Bob und Skeleton ist das Team fast unschlagbar. Hier werden traditionell über 50% der deutschen Goldmedaillen gewonnen.

Österreich: Die Skination unter Druck

Österreich muss im Ski Alpin und Skispringen liefern. Experten rechnen fest mit einer starken Performance durch die Kaderbreite bei den Damen und Herren sowie der Dominanz im Skispringen durch Stefan Kraft.

In welchen Sportarten haben die Deutschen die besten Aussichten auf Erfolg?

Für deutsche Wettfreunde ist die Form von “Team D” entscheidend. Das Fazit vorab: Im Eiskanal ist Deutschland Weltklasse, auf der Piste gehört man zur erweiterten Spitze.

Bob, Rodeln und Skeleton: Die Gold-Garantie

Bob: Im Zweier- und Viererbob führt kein Weg an Deutschland vorbei. Francesco Friedrich jagt sein drittes Doppel-Gold. Sein Teamkollege Johannes Lochner hat ihn jedoch im Weltcup mehrfach geschlagen. Auch Adam Ammour ist ein Siegfahrer. Bei den Frauen sind Laura Nolte und Lisa Buckwitz die Favoritinnen.

Im Zweier- und Viererbob führt kein Weg an Deutschland vorbei. Francesco Friedrich jagt sein drittes Doppel-Gold. Sein Teamkollege Johannes Lochner hat ihn jedoch im Weltcup mehrfach geschlagen. Auch Adam Ammour ist ein Siegfahrer. Bei den Frauen sind Laura Nolte und Lisa Buckwitz die Favoritinnen. Rodeln: Max Langenhan bei den Herren und Julia Taubitz bei den Damen sind die Top-Favoriten. Im Doppelsitzer sind deutsche Duos traditionell dominant.

Max Langenhan bei den Herren und Julia Taubitz bei den Damen sind die Top-Favoriten. Im Doppelsitzer sind deutsche Duos traditionell dominant. Skeleton: Die internationale Konkurrenz ist stärker geworden. Dennoch zählen Christopher Grotheer und Tina Hermann zum engsten Favoritenkreis.

Eishockey: Die historische Medaillenchance

Deutschland tritt mit NHL-Erfahrung und DEL-Routine an. Leon Draisaitl ist einer der besten Spieler weltweit. Moritz Seider ist ein Elite-Verteidiger. Im Tor stehen mit Philipp Grubauer und Mathias Niederberger verlässliche Rückhalte. In einem K.o.-Spiel ist dieses Team für jeden Gegner gefährlich.

Biathlon: Umbruch und Erfahrung

Franziska Preuß: Für sie ist es die letzte Chance auf olympisches Einzelgold. Ein angekündigtes Karriereende kann oft zusätzliche Kräfte freisetzen.

Für sie ist es die letzte Chance auf olympisches Einzelgold. Ein angekündigtes Karriereende kann oft zusätzliche Kräfte freisetzen. Männer-Team: Justus Strelow und Philipp Nawrath sind Podestkandidaten bei fehlerfreiem Schießen. Gegen die Norweger bleiben sie jedoch in der Außenseiterrolle.

Ski Alpin: Spezialisten für das Podest

Linus Straßer: Im Slalom gehört er zur absoluten Weltspitze. Der Hang in Bormio kommt seinem Stil entgegen.

Im Slalom gehört er zur absoluten Weltspitze. Der Hang in Bormio kommt seinem Stil entgegen. Lena Dürr: Im Slalom der Frauen ist sie eine konstante Podestfahrerin.

Im Slalom der Frauen ist sie eine konstante Podestfahrerin. Kira Weidle-Winkelmann: In der Abfahrt von Cortina ist sie eine Kandidatin für Medaillen, wenn sie ihre Gleitfähigkeiten nutzt.

Skispringen und Nordische Kombination

Das deutsche Skisprung-Team um Andreas Wellinger ist stark, muss sich aber gegen die starke österreichische Konkurrenz behaupten. In der Nordischen Kombination bleibt Deutschland mit Vinzenz Geiger und Julian Schmid in der Weltspitze vertreten.

Snowboard und Freestyle

Ramona Hofmeister ist im Parallel-Riesenslalom die Top-Favoritin. Deutschland stellt zudem im Snowboard Cross mit 19 Athleten das größte Team seiner Geschichte, angeführt von Martin Nörl.

Welche Sportarten können die meisten Überraschungen bringen?

Geht es um die besten Olympia 2026 Prognosen, liegt das Potenzial für Wettprofis oft in den volatilen Disziplinen mit hohen Quoten für Außenseiter.

Snowboard Cross: Das kontrollierte Chaos

Beim Snowboard Cross starten mehrere Fahrer gleichzeitig. Stürze sind häufig. Ein Blick auf junge Talente wie den US-Amerikaner Nathan Pare lohnt sich. Er war Rookie des Jahres und hat bereits Weltcup-Podestplätze erreicht. Für Deutschland könnte Leon Ulbricht überraschen.

Skibergsteigen (Ski Mountaineering): Das Debüt

Diese Sportart ist neu im Programm, es fehlen somit olympische Erfahrungswerte. Das Format ist kurz und intensiv. Da die Wechselzonen fehleranfällig sind, sind Favoritenstürze hier besonders wahrscheinlich.

Curling: Ein langer Atem

Curling-Turniere sind psychologisch fordernd. Das deutsche Männer-Team um Marc Muskatewitz reist als Europameister an und wird oft unterschätzt. Im Mixed Doubles ist die Volatilität noch höher; ein einziger schlechter Stein kann den gesamten Spielausgang drehen.

Kann das Wetter eine Rolle in bestimmten Wettbewerben spielen?

Das Wetter in den Alpen ist der größte „X-Faktor“. Die Spiele finden an klimatisch unterschiedlichen Orten statt, somit schwanken die Wettquoten oft bis kurz vor dem Start - ein entscheidender Punkt für erfolgreiche Olympia 2026 Wetten.

Cortina d’Ampezzo: Wärme und Kunstschnee

Cortina ist heute wärmer als bei früheren Spielen. Dies führt oft zu weichen Pisten oder extrem hartem Kunstschnee. Warme Temperaturen bevorzugen eher leichte Fahrer. Neuschnee macht die Piste „stumpf“, was Gleitspezialisten benachteiligt. Schlechte Sicht kann Rennen zu einer Lotterie machen.

Antholz: Wind und Höhe

Das Biathlon-Stadion ist extrem windanfällig. Böen am Schießstand können Favoriten wie Johannes Thingnes Boe zurückwerfen und Außenseitern Chancen eröffnen. Zudem bestraft die Höhe von 1.600 Metern Athleten, die ihr Rennen zu schnell angehen.

Skispringen: Das Windfenster

Trotz Kompensationspunkten entscheidet oft der Aufwind über die Weite. Ein Außenseiter mit perfektem Aufwind kann einen Favoriten mit Rückenwind schlagen. Dies ist besonders auf der Großschanze ein entscheidender Faktor für Überraschungen.

Zusammenfassende Wett-Strategie für Olympia 2026

Sicherheits-Wetten: Medaillenspiegel-Sieger Norwegen und deutsche Goldmedaillen im Bobsport. Value-Wetten: Deutschland erreicht das Eishockey-Halbfinale und Cornelia Hütter (AUT) in der Ski-Abfahrt. Außenseiter-Tipps: Nathan Pare im Snowboard Cross oder deutsche Biathleten bei windigen Bedingungen in Antholz.

Die Olympischen Spiele 2026 bieten für informierte Wettbegeisterte zahlreiche Möglichkeiten, wenn meteorologische und technische Details in die Prognosen einfließen.

Olympia 2026 Zeitplan im Überblick

Datum Start erster Wettbewerb Sportarten 4. Februar 2026 19:05 Uhr Curling 5. Februar 2026 10:05 Uhr Curling, Eishockey 6. Februar 2026 09:55 Uhr Curling, Eishockey, Eiskunstlauf 7. Februar 2026 10:05 Uhr Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Rennrodeln, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Skispringen, Snowboard 8. Februar 2026 10:05 Uhr Biathlon, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Rennrodeln, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard 9. Februar 2026 10:05 Uhr Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Rennrodeln, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skispringen, Snowboard 10. Februar 09:15 Uhr Biathlon, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Rennrodeln, Shorttrack, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Skispringen 11. Februar 10:30 Uhr Biathlon, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Nordische Kombination, Rennrodeln, Ski Alpin, Ski Freestyle, Snowboard 12. Februar 09:05 Uhr Curling, Eishockey, Eisschnelllauf, Rennrodeln, Shorttrack, Skeleton, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Snowboard 13. Februar 09:05 Uhr Biathlon, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Skeleton, Skilanglauf, Snowboard 14. Februar 09:05 Uhr Biathlon, Curling, Eishockey, Eisschnellauf, Shorttrack, Skeleton, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Skispringen 15. Februar 09:05 Uhr Biathlon, Bob, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Skeleton, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Skispringen, Snowboard 16. Februar 09:05 Uhr Bob, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Shorttrack, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skispringen, Snowboard 17. Februar 09:05 Uhr Biathlon, Bob, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Nordische Kombination, Ski Freestyle, Snowboard 18. Februar 09:05 Uhr Biathlon, Curling, Eishockey, Shorttrack, Ski Alpin, Ski Freestyle, Skilanglauf, Snowboard 19. Februar 09:05 Uhr Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnellauf, Nordische Kombination, Ski Freestyle, Skibersteigen 20. Februar 10:00 Uhr Biathlon, Bob, Curling, Eishockey, Eisschnelllauf, Shorttrack, Ski Freestyle 21. Februar 10:00 Uhr Biathlon, Bob, Curling, Eishockey, Eisschnelllauf, Ski Freestyle, Skibergsteigen, Skilanglauf 22. Februar 10:00 Uhr Bob, Curling, Eishockey, Skilanglauf

Wo finden die Winterspiele statt?

In diesem Jahr werden die Olympischen Winterspiele in Italien, genauer gesagt in Mailand ausgetragen. Dabei verteilen sich die verschiedenen Wettbewerbe allerdings auf mehrere Austragungsorte über weite Teile Norditaliens:

Mailand: Eishockey, Eiskunstlauf, Shorttrack.

Cortina d’Ampezzo: Ski Alpin (Frauen), Curling, Bob/Rodeln/Skeleton.

Bormio: Ski Alpin (Männer), Skibergsteigen (Neu dabei!).

Antholz: Biathlon.

Val di Fiemme: Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf.

Olympia 2026: Sportarten und Disziplinen

Mit 116 Goldmedaillen insgesamt sind diese Spiele die umfangreichsten in der Geschichte der Winterolympiade. Neben einer komplett neuen Sportart, dem Skibergsteigen, wurden mehrere Disziplinen ergänzt, um vor allem die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern.

Sportart Medaillenentscheidungen (Männer/Frauen/Mixed) Biathlon 11 Entscheidungen (5/5/1) Bob 4 Entscheidungen (2/2/-) Curling 3 Entscheidungen (1/1/1) Eishockey 2 Entscheidungen (1/1/-) Eiskunstlauf 5 Entscheidungen (1/1/3) Eisschnelllauf 14 Entscheidungen (7/7/-) Freestyle-Skiing 15 Entscheidungen (7/7/1) Nordische Kombination 3 Entscheidungen (3/-/-) Rennrodeln 5 Entscheidungen (2/2/1) Shorttrack 9 Entscheidungen (4/4/1) Skeleton 3 Entscheidungen (1/1/1) Ski Alpin 10 Entscheidungen (5/5/-) Skibergsteigen (Neu) 3 Entscheidungen (1/1/1) Skilanglauf 12 Entscheidungen (6/6/-) Skispringen 6 Entscheidungen (3/2/1) Snowboard 11 Entscheidungen (5/5/1)