In sehr unregelmäßigen Abständen schicken manche Wettanbieter Freebets per Email an Bestandskunden. Diese liegen allerdings selten höher als fünf Euro und dienen in erster Linie als Lockmittel, seinem Buchmacher mal wieder einen Besuch abzustatten. Eine Besonderheit stellt hier Tipico dar: Hier gibt es zu jedem Geburtstag des Kunden eine Gratiswette in Höhe von zehn Euro.