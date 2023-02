Stuttgart Abstieg Wettquoten & Prognose

Nachdem die Relegation in der letzten Saison gerade noch vermieden wurde, hängt der VfB Stuttgart auch 2023 wieder im Tabellenkeller fest. Schafft der VfB erneut den Klassenerhalt?

Seit der starken Saison 2019/2020 ging es für den VfB Stuttgart stetig bergab. Nach Platz 15 im letzten Jahr droht jetzt der Bundesliga-Abstieg . Obwohl Stuttgart Bruno Labbadia als Retter in der Not holte, steckt der VfB weiter im Abstiegskampf.

Bei einem Blick auf die Stuttgart Abstieg Wettquoten zeigt sich, dass die Buchmacher einen Abstieg der Schwaben für durchaus möglich halten. Was für und was gegen einen Abstieg vom VfB Stuttgart spricht, gibt es in diesem Artikel.