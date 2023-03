Köln Abstieg Wettquoten & Prognose

Der 1. FC Köln hat in der letzten Saison den 6. Platz belegt und sich überraschend für Europa qualifiziert. In der Rückrunde läuft es für das Team von Trainer Steffen Baumgart jedoch alles andere als gut.

Was für und was gegen einen Abstieg des 1. FC Köln in dieser Saison spricht, analysieren wir in diesem Text.