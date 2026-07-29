SPORT1 Betting 29.07.2026 • 18:00 Uhr Ist Spanien mit dem Heimvorteil im Rücken überhaupt zu stoppen? Wie konkurrenzfähig ist Deutschland unter Jürgen Klopp in vier Jahren?

Am 19. Juli 2026 krönte sich Spanien in New York zum neuen Fußball-Weltmeister. „La Roja“ hatte sich vor zwei Jahren auch den Titel bei der Europameisterschaft gesichert. Und die spanischen Fußballfans dürfen auf eine Fortsetzung der Erfolgs-Serie hoffen. Denn die Iberer gehen bei der WM 2030 als einer der Co-Gastgeber in das Turnier.

Wer kann den Titelverteidiger in vier Jahren, wenn er zudem den Heimvorteil im Rücken hat, stoppen? Obwohl die nächste Fußball-Weltmeisterschaft noch weit entfernt ist, haben die Buchmacher längst erste Quoten für das Turnier veröffentlicht. Wir wagen zusammen mit Buchmacher Tipico einen ersten Blick auf die Quoten und Favoriten für die FIFA WM 2030.

Tipico ist aktuell der vielleicht populärste Sportwetten Anbieter auf dem Markt. Doch wird der Bookie seinen Vorschusslorbeeren auch wirklich gerecht? Wir haben den Praxistest gemacht. Bei uns findet ihr alles Wichtige zur Tipico Anmeldung und auch über den Tipico Promo Code für Neukunden!

WM 2030 Wetten: Lohnt sich eine Frühwette? Erste Quoten und Favoriten im Überblick

Die Weltmeisterschaft 2030 wird erstmals über drei Kontinente verteilt ausgetragen. Die Eröffnungsspiele finden in Argentinien, Paraguay und Uruguay statt – als Hommage an die erste WM 1930 in Uruguay. Der Großteil der Partien wird anschließend in Spanien, Portugal und Marokko gespielt. Spanien, Portugal und Marokko sowie Argentinien, Uruguay und Paraguay sind automatisch für das Turnier qualifiziert.

Beim Wettmarkt “Wer wird 2030 Weltmeister?” hat Tipico für die Top 10 aktuell folgende Quoten im Angebot:

Spanien 5,50

Frankreich 7,00

Portugal 8,00

England 9,00

Brasilien 10,0

Deutschland 12,0

Argentinien 13,0

Niederlande 20,0

Italien 25,0

Marokko 25,0

Spanien

Wenig überraschend schickt Tipico den Titelverteidiger bei der Heim-WM als Favoriten ins Rennen. Die Auswahl von Coach Luis de la Fuente war in den letzten Jahren kaum zu schlagen. Viele Spieler, die vor wenigen Tagen den zweiten Weltmeistertitel nach Spanien geholt haben, werden auch in vier Jahren noch im besten Alter sein. Zudem werden, so wie man die Nachwuchsarbeit der Iberer kennt, bis zum Beginn des Turniers auch noch einige neue spanische Talente auf der Weltbühne auftauchen. Und der Nationaltrainer hat es geschafft, alle Stars zu einem perfekt funktionierenden Kollektiv zu formen. Zusammen mit dem Heimvorteil wird der Weltmeistertitel 2030 sicher nur über “La Roja” führen.

Frankreich

Die Franzosen gehörten mit ihrer unfassbaren Qualität in allen Mannschaftsteilen seit Jahren zur absoluten Weltspitze und zählen auch 2030 wieder zu den Topfavoriten. Doch dieses Mal werden “Les Bleus” nicht mehr von Didier Deschamps zur Weltmeisterschaft geführt. Unter Deschamps wurde die „Grande Nation“ einmal Weltmeister (2018), einmal Zweiter (2022) und einmal Vierter (2026). Zudem hat es der Trainer geschafft, seine zahlreichen Stars immer bei Laune zu halten. Nach dem Abschied des Erfolgstrainers muss man sich um die “Équipe Tricolore” aber keine Sorgen machen. Denn als Nachfolger wurde Zinédine Zidane verpflichtet, der als Spieler Weltmeister und Vizeweltmeister wurde sowie als Trainer mit Real Madrid dreimal die Champions League gewinnen konnte. Auch “Zizou” weiß, wie man mit den ganz großen Stars umgeht.

Portugal

Auf Platz 3 sieht Tipico die Nationalmannschaft von Portugal. Das hat sicher mit dem Heimvorteil der “Selecao” zu tun und mit der ebenfalls hohen Klasse im Team. Doch in vier Jahren werden die Portugiesen erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit ohne ihren Superstar Cristiano Ronaldo ins Turnier gehen müssen. Können die “Lusos” diesen Verlust kompensieren?

Argentinien

Ähnlich geht es dem Weltmeister von 2022. Bei Argentinien steht vor der WM 2030 ein größerer Umbruch bevor. Die “Albiceleste” kann sich in vier Jahren nicht mehr auf die Geniestreiche von Lionel Messi verlassen. Und schon bei der Weltmeisterschaft 2026 wären die Südamerikaner ohne ihren “Zauberfloh” wohl kaum erneut ins Finale eingezogen. So sieht Tipico die Argentinier mit einer Quote von 13,0 aktuell sogar nur auf dem siebten Platz.

Deutschland

Einen Platz besser schätzt Tipico die deutsche Nationalmannschaft ein. Dabei hat die DFB-Elf nach enttäuschenden Auftritten zum dritten Mal in Folge bei einer WM den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Alle Fans und Experten waren sich einig, dass Deutschland nicht mehr zu den Topteams der Fußball-Welt gehört. Doch ein Name steht auf einmal sinnbildlich für das zarte Pflänzchen Hoffnung: Jürgen Klopp! Wenn ein Trainer den deutschen Fußball wieder zurück in die Weltspitze führen kann, dann “Kloppo”! Und auch Buchmacher Tipico traut Deutschland wieder etwas zu und schickt Musiala, Wirtz und Havertz auf Rang 6 mit einer Weltmeisterquote von 12,0 ins Rennen.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Doch lohnt es sich wirklich, schon jetzt auf den Sieger der WM 2030 zu setzen? Eine Wette Jahre vor dem eigentlichen Turnier hat einen entscheidenden Vorteil: Value. Je weiter ein Ereignis in der Zukunft liegt, desto größer ist die Unsicherheit – und desto höher fallen die Quoten in der Regel aus. Wer früh auf einen Außenseiter setzt, der sich in den kommenden Jahren positiv entwickelt, kann von deutlich besseren Quoten profitieren als bei einer Wette kurz vor dem Turnierstart.