5 beste Bundesliga Wetten für Leverkusen - Bayern

SPORT1 Betting 15.02.2025 • 06:00 Uhr Die 5 besten Leverkusen - Bayern Wetten für das Bundesliga-Topspiel des 22. Spieltages. Wer gewinnt das Spitzenspiel am Samstag?

Der 22. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 hat am Samstag ein Topspiel zu bieten, welches den Namen auch wirklich verdient hat. Denn hier treffen Platz 1 und Platz 2 im direkten Duell aufeinander.

Bayer Leverkusen gegen Bayern München findet am Samstag um 18:30 Uhr in der Leverkusener BayArena statt. Mit einem Sieg könnte der Rekordmeister den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 11 Punkte ausbauen.

Zweimal haben die beiden Clubs in dieser Saison bereits gegeneinander gespielt – und beide Male war es extrem spannend. Wir blicken auf das Topspiel des 22. Spieltages und stellen die passenden Bundesliga Wetten für Bayer gegen Bayern samt Quoten vor!

Beste Bundesliga Wetten für Leverkusen - Bayern

Leverkusen - Bayern Wetten: Treffer auf beiden Seiten und unter 4,5 Tore insgesamt?

Leverkusen gegen Bayern hat sich in den letzten beiden Jahren zu einem echten Topspiel entwickelt. Seitdem Xabi Alonso in Leverkusen an der Seitenlinie steht, haben die Rheinländer nicht mehr gegen den FCB verloren.

Drei Siege und zwei Unentschieden lautet die Bilanz des Spaniers gegen den deutschen Rekordmeister. Bis auf das deutliche 3:0 in der Rückrunde der Vorsaison waren die Duelle stets von enormer Spannung geprägt.

In drei der letzten fünf Duelle sind zudem Tore auf beiden Seiten gefallen – bei im Schnitt 4,3 Gesamttoren.

Dementsprechend lautet unsere erste Prognose für die Leverkusen - Bayern Wetten: Beide Teams treffen und unter 4,5 Tore - 2.15 bei Oddset.

Bundesliga Wettquoten: Doppelte Chance für X oder Bayern?

Seit fünf Spielen warten die Bayern nun also auf einen Sieg gegen Leverkusen. Ob dieser am Samstag gelingt, ist fraglich. Immerhin ist der Titelverteidiger seit dem 2. Spieltag ungeschlagen.

Von 11 Heimspielen hat Bayer in dieser Saison acht gewonnen – davon die letzten sechs in Folge. Auf der anderen Seite reisen die Bayern mit einer starken Auswärtsbilanz von sieben Siegen in zehn Spielen nach Leverkusen.

Fest steht, dass die Bayern auch in dieser Saison wieder der größte Prüfstein für den amtierenden Meister sein dürften.

Insofern könnte sich auch eine Doppelte-Chance-Wette lohnen. Für den Tipp auf X oder Bayern und unter 4,5 Tore bietet Betano eine Quote von 1.65.

Leverkusen - Bayern Torwetten: Setzt Kane seine Serie fort?

Auch in seiner zweiten Saison bei den Bayern macht Harry Kane da weiter, wo er in seiner ersten Spielzeit aufgehört hat.

Allein in der Bundesliga kommt er bereits auf 21 Tore in 19 Spielen. Wettbewerbsübergreifend sind es sogar 38 Torbeteiligungen in 28 Spielen.

In den letzten drei Bundesliga-Auftritten hat er fünf Tore erzielt. Klar, dass er diese Serie auch gegen Leverkusen halten will.

Sollte der Top-Torjäger am Samstag zu einem beliebigen Zeitpunkt treffen, gibt es bei bet365 eine Quote von 2.25.

Bundesliga Wetten: Spätes Tor bei Leverkusen - Bayern?

Im DFB-Pokal hat Bayer Leverkusen in der vergangenen Woche gegen den 1. FC Köln gezeigt, dass sie ihr „Last-Minute-Gen“ nicht verloren haben.

Schon in der vergangenen Saison hat die Werkself zahlreiche Spiele in den Schlussminuten entschieden – unter anderem auch das Hinspiel gegen die Bayern. Damals traf Palacios in der 94. Minute zum 2:2.

Tatsächlich ist es alles andere als unwahrscheinlich, dass es auch am Samstag wieder eng zur Sache geht und das Spiel bis in die Schlussminuten offen ist.

Sollte eine der beiden Mannschaften zwischen der 76. und 90. Minute ein Tor erzielen, bietet Betway eine Quote von 1.90.

B04 - FCB Wetten: Heimsieg für Leverkusen?

Acht Punkte beträgt der Abstand zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen mittlerweile. Insofern ist Leverkusen fast schon zum Siegen verdammt, um noch eine Chance auf die Titelverteidigung zu haben.

Aufgrund der aktuellen Form, Bayern hat die letzten sieben Bundesligaspiele in Folge gewonnen, geht der Rekordmeister als Favorit in die Partie.

Allerdings musste sich Leverkusen in dieser Saison erst einmal zuhause geschlagen geben. Die letzte Mannschaft, die den Meister in der BayArena schlagen konnte, war RB Leipzig am 2. Spieltag.

Zudem konnte Bayern seit fünf Spielen nicht mehr gegen die Werkself gewinnen. Sollte Bayer diese Serie halten können und auch das Topspiel am Samstag gewinnen, bietet Interwetten eine Quote von 3.00.