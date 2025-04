5 beste Champions League Wetten für Arsenal - PSG

SPORT1 Betting 29.04.2025 • 06:00 Uhr Die 5 besten Arsenal - PSG Wetten für das Halbfinale in der Champions League. Wer gewinnt das Hinspiel am Dienstag?

Wenn am Dienstagabend die Champions-League-Hymne zum ersten Halbfinale ertönt, sind zwar keine deutschen Clubs mehr am Start, doch unter den verbliebenen vier Mannschaften befinden sich allesamt große europäische Namen!

Los geht es am Dienstag, den 29. April, um 21:00 Uhr mit der Partie FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain. Wer legt in London den Grundstein zum Einzug in das Endspiel?

Wir haben uns genauer mit der Partie beschäftigt und stellen die fünf besten Wetten für Arsenal gegen PSG vor!

Champions League Wetten: Beste Wetten für Arsenal - PSG

Champions League Wetten: Spielt Arsenal zu null?

Arsenal gegen PSG ist natürlich ein Duell zweier großer Traditionsclubs. Allerdings standen beide Teams erst einmal in ihrer langen Vereinsgeschichte im Finale der Champions League.

Auf dem Weg ins Finale 2025 in München sind sich Arsenal und PSG bereits in der Vorrunde begegnet. Das Duell am 2. Spieltag konnten die Gunners im 2:0 für sich entscheiden.

Tatsächlich ist Arsenal im heimischen Emirates in dieser Saison eine echte Macht. In der Königsklasse sind sie zu Hause noch ungeschlagen. Zudem haben sie nur in einem von sechs Heimspielen ein Gegentor kassiert.

Für den Tipp auf “Arsenal - Kein Gegentor” bietet bet365 eine Quote von 3.00.

Siegwette: Heimsieg im Emirates?

Während Arsenal ein spielfreies Wochenende genießen durfte, musste PSG am Freitag gegen Nizza die erste Niederlage in der Ligue 1 hinnehmen. Der Rekordmeister dürfte es verkraften – immerhin ist die Meisterschaft bereits sicher und das weitaus wichtigere Spiel steht in der Champions League an.

Allerdings gehen die Gunners natürlich ausgeruhter in das Spiel. Zudem ist die Mannschaft von Mikel Arteta seit Ende Februar ungeschlagen. In der Champions League haben sie in diesem Kalenderjahr noch gar nicht verloren und fünf von sechs Partien gewonnen.

Sowohl die aktuelle Form als auch die Heimbilanz sprechen für die Gunners. Sollte am Dienstag der nächste Heimsieg gelingen, bietet Betway eine Quote von 2.15.

Doppelte Chance: Unentschieden und unter 3,5 Tore?

Fünfmal sind Arsenal und PSG im Europapokal bislang aufeinandergetroffen. Zweimal setzten sich die Gunners durch und drei Duelle endeten Unentschieden. Gewinnen konnten die Franzosen bislang noch nicht.

Da Arsenal, wie bereits beschrieben, in dieser Saison eine Macht im Emirates ist, könnte sich auch eine Doppelte-Chance-Wette lohnen. Im Schnitt sind bei Arsenal vs. PSG 2,2 Tore pro Partie gefallen. Da es sich um ein Hinspiel handelt, könnte es gut sein, dass beide Teams zunächst auf die Defensive bedacht sind.

Insofern bietet sich auch die Doppelte-Chance-Wette auf Arsenal oder Unentschieden und unter 3,5 Tore an. Betano bietet hier eine Quote von 1.83.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Erkämpft PSG ein Remis in London?

Wer unter den letzten vier Clubs der Champions League steht, hat dies auch verdient! Trotzdem muss man festhalten, dass sich PSG auf dem Weg ins Halbfinale schwerer getan hat als Arsenal.

Allein in der Champions League hat PSG bereits fünfmal verloren. Sowohl im Achtelfinale gegen Liverpool als auch im Viertelfinale gegen Aston Villa mussten die Franzosen zittern.

Immerhin hat man in dieser Saison eine Menge Erfahrung mit englischen Teams gesammelt. Bereits zum siebten Mal geht es am Dienstag gegen einen Club aus der Premier League – und zum fünften Mal in Folge!

Sollte es PSG gelingen, ein Remis in London zu erkämpfen, bietet bwin eine Quote von 3.40.

Torwetten: Setzt Dembele seinen Lauf fort?

Seit dem Abgang von Kylian Mbappé ist Ousmane Dembele der wichtigste Mann in der Pariser Offensive. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 44 Torbeteiligungen in 44 Spielen!

Auch in der Champions League war der Offensivstar in den letzten drei Spielen immer an einem Tor beteiligt. Siebenmal war er in der Königsklasse selbst erfolgreich. Hinzu kommen zwei Vorlagen.

Sollte der französische Nationalspieler gegen Arsenal wieder selbst treffen, bietet Interwetten eine Quote von 3.25.