5 beste Champions League Wetten für Bayern - Inter

Die 5 besten Bayern München - Inter Mailand Wetten für das Viertelfinale in der Champions League. Wer gewinnt das Hinspiel am Dienstag?

Die 5 besten Bayern München - Inter Mailand Wetten für das Viertelfinale in der Champions League. Wer gewinnt das Hinspiel am Dienstag?

In der Champions League stehen in dieser Woche die Viertelfinal-Hinspiele an. Dabei kommt es am Dienstagabend zum Duell FC Bayern München gegen Inter Mailand. Anstoß in der Münchner Allianz-Arena ist um 21:00 Uhr.