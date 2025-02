5 beste Champions League Wetten für Celtic - Bayern

SPORT1 Betting 12.02.2025 • 07:00 Uhr Die 5 besten Celtic - Bayern Wetten für die Zwischenrunde in der Champions League. Wer gewinnt das Playoff-Hinspiel am Mittwoch?

Der FC Bayern hat sich in der Champions League bislang noch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert und mit Platz 12 in der Vorrunde den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst.

In der Zwischenrunde geht es nun gegen Celtic Glasgow. Das Hinspiel findet am Mittwoch um 21:00 Uhr im Celtic Park in Glasgow statt. Legen die Bayern hier den Grundstein für den Einzug in die nächste Runde?

Auch wenn der deutsche Rekordmeister in dieser CL-Saison bereits dreimal verloren hat, ist er gegen die Schotten der klare Favorit in den Champions League Wettquoten. Wir haben beide Teams genauer in den Blick genommen und stellen die besten Champions League Wetten für Celtic gegen Bayern vor!

Beste Champions League Wetten für Celtic - Bayern

CL Wetten: Über 3,5 Tore im Celtic Park?

Auf den ersten Eindruck sind die Bayern am Mittwoch der haushohe Favorit. Doch ein näherer Blick auf die Statistiken relativiert diese Einschätzung ein wenig.

So haben die Bayern drei von vier Auswärtsspielen in der Königsklasse verloren. Auf der anderen Seite ist Celtic in dieser Saison eine wahre Heimmacht. Wettbewerbsübergreifend sind sie vor den eigenen Fans noch ungeschlagen. 20 von 22 Heimspielen wurden gewonnen – davon zuletzt 11 in Folge.

Der Celtic Park ist also eine echte Festung. Das musste auch schon RB Leipzig bei der 3:1-Niederlage erfahren.

Relativ sicher scheint, dass wir am Mittwoch Tore zu sehen bekommen. Denn wenn die Bayern in dieser CL-Saison gespielt haben, sind im Schnitt vier Tore gefallen, während es bei Duellen mit Celtic-Beteiligung immerhin knapp 3,4 Tore sind.

Für die Wette auf über 3,5 Tore bietet Betano eine Quote von 2.02.

Champions League Wetten: Bayern mit Handicap-Sieg?

Noch sind die Schotten im Celtic-Park ungeschlagen. Doch irgendwann muss jede Serie einmal reißen. Der FC Bayern kann mit Fug und Recht als der wohl größte Gegner Celtics in dieser Saison bezeichnet werden.

Schon gegen den BVB hat sich der schottische Rekordmeister sieben Tore eingehandelt. Und bei der bayerischen Offensive besteht wieder die große Gefahr, dass es am Mittwoch ein paar Mal klingelt.

Sollten die Bayern trotz eines -1-Handicaps, also mit mindestens zwei Toren Unterschied, gewinnen, gäbe es bei Interwetten eine Quote von 1.90.

Celtic - Bayern Torwetten: Kane trifft und Bayern gewinnt

Auch in dieser Saison ist Harry Kane wieder die offensive Lebensversicherung der Bayern. Wettbewerbsübergreifend steht der englische Nationalspieler bei 28 Toren in 28 Spielen.

Allein in der Bundesliga hat er in den letzten drei Spielen fünfmal getroffen.

In der Königsklasse liegt Kane mit sieben Treffern in acht Auftritten ebenfalls voll im Soll.

Wenig überraschend gilt er bei den Buchmachern als aussichtsreichster Kandidat für ein Tor gegen Celtic.

Sollte Harry Kane am Mittwoch wieder einmal treffen und seine Bayern zudem das Spiel gewinnen, bietet Betway für diese Champions League Kombiwette eine Quote von 1.83 an.

Celtic - Bayern Quoten: Beide Teams treffen in Glasgow?

Wir sind bereits darauf eingegangen, dass Tore bei diesen beiden Teams dazu gehören, wenn sie in der Champions League an den Start gehen.

Mit 20 Toren stellen die Bayern eine der besten Offensiven im Wettbewerb. Allerdings haben sie auch schon 12 Tore in acht Spielen kassiert. Das mag nicht zuletzt auch mit der hoch aufrückenden Verteidigung der Bayern zu tun haben. Dies wird gegen Celtic sicher nicht anders sein.

Die Schotten stehen sogar schon bei 14 Gegentoren in acht Partien. Dafür haben sie allein in den vier Heimspielen zehn Tore erzielt! Und nicht selten sind diese durch überfallartige Konter entstanden – die Bayern sind gewarnt!

Sollten auch am Mittwoch wieder Tore auf beiden Seiten fallen, bietet Oddset eine Quote von 1.58 für diese Wette.

Celtic - Bayern Wettquoten: Trifft Bayern in beiden Halbzeiten?

Auswärts haben die Bayern in dieser Champions League Saison noch nicht wirklich zu 100 Prozent überzeugt. Von vier Spielen in der Fremde konnte nur eines gewonnen werden. Aber vielleicht ändert sich dies ja in der KO-Phase.

Wir gehen jedenfalls davon aus, dass der deutsche Rekordmeister am Mittwoch von der ersten Minute an das Heft des Handelns in die Hand nimmt.

Ein frühes Tor ist somit alles andere als unwahrscheinlich. Das Gleiche gilt ebenfalls für einen Treffer im zweiten Durchgang.

Interessant ist deshalb auch die Wette auf “Bayern trifft in beiden Halbzeiten”. Sollte der FCB tatsächlich in beiden Durchgängen ein Tor erzielen, bietet Interwetten eine Quote von 1,83.