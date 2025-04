5 beste Champions League Wetten für Inter - Bayern

Die 5 besten Inter - Bayern Wetten für das Viertelfinale in der Champions League. Wer gewinnt das Rückspiel am Mittwoch?

Gelingt dem FC Bayern die Wende? Die Antwort darauf gibt es am Mittwochabend (16.4., 21:00 Uhr) Dann gastieren die Münchner im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse bei Inter Mailand.

Durch die 1:2-Heimniederlage am vergangenen Dienstag ist der FCB im Giuseppe Meazza zum Siegen verdammt.

Champions League Wetten: Beste Wetten für Inter - Bayern

Champions League Wetten: Bayern streckt sich und gewinnt

Nach dem 1:2 im Hinspiel in München muss der FC Bayern am Mittwochabend im Giuseppe Meazza gewinnen - andernfalls endet der Traum vom Finale dahoam.

Die Chancen dafür sind gegeben, daran besteht kein Zweifel. Inter allerdings ist zuhause in der laufenden CL-Saison noch ungeschlagen, hat die ersten vier Heimspiele zu Null gewonnen und vor den eigenen Anhängern erst ein Gegentor kassiert.

Und: Bereits das Hinspiel hat gezeigt, dass die Nerazzurri schwer zu bespielen sind. Insofern wird der deutsche Rekordmeister alles in die Waagschale legen müssen, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Für einen Tipp auf “Bayern gewinnt” gibt es bei Interwetten eine Quote von 2.55.

Inter - Bayern Quoten: Wieder mindestens 3 Tore?

Der FC Bayern muss von Beginn an mutig spielen und jede sich bietende Chance ausnutzen. Im Hinspiel haben beide Mannschaften ihre Offensivqualitäten gezeigt. Am Ende war es auch Pech, dass nicht mehr Treffer auf der Anzeigetafel standen.

Hinzu kommt: Bei drei der bisherigen fünf Inter-Heimspiele in der laufenden CL-Saison sind mindestens drei Tore gefallen.

Und auch bei den Auswärtsspielen des FC Bayern in der Königsklasse gab es im bisherigen Saisonverlauf einige Tore zu sehen. Bei vier der sechs Spiele in der Fremde fielen über 2,5 Treffer.

Aufgrund dieser Fakten könnte es sich mit Blick auf die Champions League Prognose lohnen, die Quote von 1.72 auf “über 2,5 Tore” anzuspielen.

Torschützenwetten bei Inter - Bayern: Trifft Thomas Müller auch im Rückspiel?

Beim FC Bayern München ist es Harry Kane (2.52), der die niedrigste Quote aufweist. Aber auch Leroy Sane (4.10), Serge Gnabry (4.25) und Michael Olise (4.35) sind potenzielle Aspiranten für einen Treffer.

Und dann ist da natürlich noch Bayern-Legende Thomas Müller. Sollte das Münchner Urgestein gegen Inter erneut treffen, winkt bei NEO.bet eine Quote von 4.65.

Halbzeit-Wetten: Meiste Tore in der 2. HZ?

Die Charakteristik des Spiels gibt es her, für die Inter - Bayern Quoten auch auf die Halbzeit-Wetten zu blicken.

Für mehr Tore in der 2. Halbzeit spricht mitunter die Tatsache, dass die Bayern spätestens in den zweiten 45 Minuten den Druck deutlich erhöhen müssen. Ein Tipp auf diese Inter - Bayern Quote geht bei bet365 mit 1.92 einher.