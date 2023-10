5 beste Formel 1 Wetten zum Katar GP

In Suzuka kehrte der Niederländer zuletzt wieder in die Siegerspur zurück. Und auch auf der Arabischen Halbinsel gibt es neben dem Red-Bull-Piloten keinen echten Favoriten bei den Buchmachern.

Beste Formel 1 Wetten zum Katar GP:

Formel 1 Wetten: Katar GP wieder Red-Bull-Land?

Bis auf ein Rennen - in Singapur - konnte Red Bull bislang jedes Rennwochenende für sich entscheiden. Oftmals sprang dabei auch ein Doppel-Podium heraus. Der Ausfall von Sergio Perez beim letzten Rennen in Japan war der erste in der gesamten Saison des Rennstalls.