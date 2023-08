Der Bwin Bonus – erhalte bis zu 100 € + 10 € Freebet

In diesem Beitrag erfährst du, wie du die Gutschrift erhältst und auf welche

Der Bwin Bonus im Überblick

Die Bwin Freebet im Überblick

So holst du dir den Bonus

Um den Bonus bei Bwin zu erhalten, gehst du am besten Schritt für Schritt vor – folge dafür dieser Anleitung:

Jetzt loggst du dich mit deinen Kundendaten bei Bwin ein. Gehe dann zum Menü „Mein Konto“ und klicke dort auf „Verfügbare Boni“, um das Angebot zu aktivieren. Danach tätigst du die Ersteinzahlung in Höhe von mindestens 10 €.

Nachdem die Kontoverifizierung erfolgreich abgeschlossen worden ist, wird die Freebet in Höhe von 10 € automatisch in deinem Wettkonto gutgeschrieben. Diese ist an keine Mindestquote gebunden und muss innerhalb von 7 Tagen ab Gutschrift verwendet werden. Die daraus resultierenden Nettogewinne sind sofort auszahlbar.