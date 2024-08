5 beste Formel 1 Wetten zum Monza GP 2024

Beste Formel 1 Wetten zum Italien GP:

Formel 1 Wetten: Nächster Sieg für Lando Norris?

Formel 1 Wetten: Kann die Scuderia beim Heimrennen auftrumpfen?

Bislang ist Ferrari in dieser Saison hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Immerhin war in Zandvoort ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Sollte der Monegasse wie schon in der Vorwoche auf dem Podium landen, bietet Betano eine Quote von 2.37.

Wenn einer der Ferrari-Piloten in Italien auch die schnellste Runde fährt, steht bei Interwetten sogar eine Quote von 6.00 im Raum.

Monza GP Wetten: Wo landen die Silberpfeile?

Sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung könnte es dank McLaren noch einmal spannend werden.

Eher in Röhre schaut man aktuell hingegen bei Mercedes-AMG. Die Umbauten am Unterboden in der Sommerpause sind nicht wie erhofft eingeschlagen, sodass die Silberpfeile in den Niederlanden der Konkurrenz gnadenlos unterlegen waren.