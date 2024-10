5 beste Nations League Wetten für Deutschland - Niederlande

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 10:31 Uhr Die 5 besten Deutschland - Niederlande Wetten für die Nations League. Was sind die besten Wetten für den Länderspiel-Klassiker am Montag?

Am Montag können sich die Fußballfans auf einen echten Klassiker freuen. Denn Deutschland empfängt die Niederlande zum 4. Spieltag der UEFA Nations League.

Wenn die beiden Rivalen aufeinandertreffen, ist Stimmung garantiert. Hinzu kommt, dass es bei dem Duell in der Allianz-Arena um Platz 1 in der Gruppe 3 der Nations League A geht.

Bleibt die DFB-Elf auch im vierten Gruppenspiel ungeschlagen oder kann die Elftal mit einem Sieg vorbeiziehen? Und was sind die besten Wetten für Deutschland - Niederlande?

Hier sind die besten Wetten für die Nations League am Montagabend - inklusive Tipps und Quoten.

UEFA Nations League: Beste Wetten für Deutschland - Niederlande

Deutschland - Niederlande Wetten: Heimsieg und Tore auf beiden Seiten?

Zum dritten Mal in diesem Jahr steht das Duell Deutschland - Niederlande an. Beim Testspiel im März konnte sich die Elf von Julian Nagelsmann mit 2:1 durchsetzen.

Im letzten Aufeinandertreffen, dem Hinspiel in der Nations League, trennten sich die beiden Teams mit 2:2 Unentschieden.

Und auch in den Spielen zuvor sind stets Tore auf beiden Seiten gefallen. So haben in acht der letzten zehn Duelle beide Teams getroffen.

Sollte Deutschland als Favorit das Spiel am Montag gewinnen und auf beiden Seiten mindestens ein Treffer fallen, bietet bwin eine Quote von 3,10.

DFB Länderspiel Wetten: Wie viele Tore fallen bei GER - NED?

Tore sind in dieser Paarung fast schon garantiert. Nur eines der letzten zehn direkten Duelle endete torlos.

In 47 Begegnungen sind 168 Tore gefallen. Das bedeutet einen Schnitt von 3,57 Toren pro Partie. Ein Wert, der auch mit dem 2:2 beim letzten direkten Duell gehalten werden konnte.

Mit der Deutschland - Niederlande Wette auf über 3,5 Tore könnte man bei Betway entsprechend eine Quote von 2,40 einstreichen.

Bereits gegen Bosnien hat sich Deutschland einige hochkarätige Chancen erarbeitet. Neben den beiden regulären Treffern zum 2:1 wurden dem DFB-Team noch drei weitere Abseitstreffer aberkannt.

Zwar muss Julian Nagelsmann auch gegen die Niederlande auf einige offensive Leistungsträger verzichten, Chris Führich ist der aktuellste Ausfall, allerdings halten wir insgesamt über 3,5 Tore trotzdem für nicht unwahrscheinlich

Deutschland - Niederlande Wetten: Punkteteilung in München?

Im Hinspiel haben sich die beiden Teams einen spannenden Schlagabtausch geboten. Nach einer frühen Führung konnte Deutschland das Spiel noch vor der Pause drehen. Am Ende trennte man sich mit 2:2-Unentschieden.

Über ein Remis ist die Elftal auch am Freitag gegen Ungarn nicht hinausgekommen. Damit haben die Niederländer nun zweimal in Folge Unentschieden gespielt.

Sollte das Duell Deutschland - Niederlande ebenfalls wieder mit einer Punkteteilung enden, bietet Intertops eine Quote von 3,88.

Unsere Kombiwette für Deutschland - Niederlande

Die Statistiken zeigen eindeutig, dass Tore bei Deutschland - Niederlande dazu gehören.

Schließlich gehen beide Teams seit jeher mit einem offensiven Grundgedanken in das Spiel. Hinzu kommen offensive Ausnahemkönner auf beiden Seiten - Wirtz und Xavi Simons lassen grüßen.

Da im Schnitt über 3,5 Tore fallen und auch Treffer auf beiden Seiten keine Seltenheit in dieser Paarung sind, setzen wir mit einer Kombiette darauf, dass beide Teams treffen und über 2,5 Tore fallen.

Für den Tipp: Beide Teams treffen und über 2,5 Tore gibt es bei Betway eine Quote von 1,85.

Länderspiel Spielerwetten: Trifft Undav erneut?

Mit Niclas Füllkrug, Jamal Musiala und Kai Havertz haben schon vor den Länderspielen drei wichtige Offensivkräfte absagen müssen.

Da kommt es gelegen, dass sich Deniz Undav aktuell in Topform befindet. So hat der Stuttgarter nicht nur vier Tore in den letzten sechs Bundesligaspielen erzielt, sondern auch gegen Bosnien-Herzegowina einen Doppelpack geschnürt.

Auch bei seinem Startelfdebüt im Hinspiel gegen die Niederlande konnte er bereits ein Tor und eine Vorlage beisteuern.

Sollte Undav auch am Montag wieder erfolgreich sein, bietet bet365 eine Quote von 2,40. Für einen erneuten Doppelpack würde es sogar eine Quote von 8,50 geben.