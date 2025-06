5€ Merkur Bets Gratiswette für die Klub-WM 2025

Anlässlich der Klub-WM 2025 gibt es bei Merkur Bets eine 5€ Gratiswette wöchentlich. Was du für den Erhalt machen musst und was du bei deiner Klub-WM Wette bei Merkur Bets beachten musst, zeigen wir dir in diesem Beitrag.