6-fach Challenge Spielplan: Bundesliga-Tipps (20./21. Dez.)

SPORT1 Betting 18.12.2025 • 15:36 Uhr Der Bundesliga-Endspurt vor Weihnachten! Tippe hier kostenlos die Ergebnisse der 6-fach Challenge am 20. & 21. Dezember. Von Leipzig-Leverkusen bis Heidenheim-Bayern.

Kurz vor den Feiertagen wird es in der Bundesliga noch einmal richtig spannend. Bei der 6-fach Challenge von bet365 kannst du zeigen, wie gut du die aktuelle Form der Teams einschätzt. Schaffst du es, die exakten Ergebnisse der sechs ausgewählten Partien vorherzusagen?

Das Programm am vierten Adventswochenende hat es in sich: Während am Samstagnachmittag wichtige Duelle im Kampf um die Tabellenplätze anstehen, wartet am Abend das Top-Spiel zwischen Leipzig und Leverkusen. Zum Abschluss am Sonntag reist der Rekordmeister nach Heidenheim.

🗓️ Spielplan der 6-fach Challenge – Samstag 20. / Sonntag 21. Dezember 2025

Hier sind die sechs Begegnungen, für die du deine Tipps abgeben kannst. Welches Team sorgt kurz vor dem Fest für eine Überraschung?

Begegnung Datum & Uhrzeit 1. FC Köln vs Union Berlin Samstag 15:30 Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Samstag 15:30 VfB Stuttgart vs TSG Hoffenheim Samstag 15:30 RB Leipzig vs Bayer Leverkusen Samstag 18:30 Mainz 05 vs St. Pauli Sonntag 15:30 Heidenheim vs Bayern München Sonntag 17:30

💡 So nimmst du an der Challenge teil

Die Teilnahme an der 6-fach Challenge ist für berechtigte Kunden kostenlos. Du gibst für jedes der sechs oben genannten Spiele deine Prognose für den Endstand nach der regulären Spielzeit ab.

Solltest du bei deiner Einschätzung richtig liegen und alle sechs Ergebnisse exakt treffen, wartet der Hauptpreis der Challenge auf dich. Auch wenn nicht jeder Tipp perfekt sitzt, gibt es bei dieser Aktion bereits für drei richtige Vorhersagen eine entsprechende Anerkennung.

Hinweis zur Abgabe: Du kannst deine Tipps bis zum Anpfiff der ersten Partie am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) einreichen oder noch einmal ändern.

FÜR NEUKUNDEN: Alle Infos zum Bet365 Angebotscode

Es gelten die Teilnahmebedingungen der bet365 6-fach Challenge. Nur für teilnahmeberechtigte Kunden. 18+ Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiel verantwortungsbewusst.