Aktuelle Buchmacher Prognose: Erreicht der BVB die Champions League?

Nach 10 Punkten aus den letzten vier Spielen ist für Borussia Dortmund in der Bundesliga das fast unmögliche Ziel wieder näher gerückt. Schafft es der BVB auf den letzten Metern doch noch zurück in die Champions League?

BVB Champions League Wetten: Erreicht Dortmund die Top-4?

Noch ist der BVB im Champions League Rennen Außenseiter

Der Blick auf die aktuellen Bundesliga Top-4 Wettquoten ist enorm spannend. Während Bayern München und Bayer Leverkusen ihren Platz in der Königsklasse längst sicher haben, ist auch Eintracht Frankfurt so gut wie sicher 2025/26 mit dabei.

Denkbar ist das allemal, denn unter allen Bundesliga-Klubs hat in den letzten vier Partien nur Werder Bremen eine stärkere Form an den Tag gelegt und 12 von 12 Punkten geholt. Es sind also vor allem die beiden Verfolger, die den Kampf um die Champions League Plätze aktuell so spannend machen.